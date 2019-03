Ganderkesee. Das Klima kann auch über die richtige Ernährung geschont werden. Wie das geht und wie Kindern das Thema vermittelt werden kann, hat das Regionale Umweltbildungszentrum (RUZ) Hollen gezeigt.

Die Erbsen waren gelblich statt grün und die Pilze matschig. Die Unterschiede zwischen dem Dosenessen und der frischen Variante waren schon mit bloßem Auge zu erkennen. Und auch der Geschmack war anders: "Bei Pilzen aus der Dose ist der Unterschied besonders stark", sagte die Erzieherin Cornelia Kuschkowitz von der Kita Spatzennest, als sie das Essen an einem Stand im RUZ Hollen probierte.

"Als wäre es ein anderes Produkt", ergänzte ihre Kollegin Nadine Sawatzky von der Kita Rethorn. Was die beiden aber zugeben mussten: "Dosenessen kann schon praktisch sein."

Dass die Vorteile von frischem Essen überwiegen – gerade in Hinblick auf Klimaschutz –, und auf welche Weise Ernährung und Klima noch zusammenhängen, sollte Mitarbeitern der Ganderkeseer Krippen, Kitas und Horte am Donnerstag, 21. März, bei einer Fortbildung im RUZ Hollen gezeigt werden.

An verschiedenen Stationen konnten die 26 Teilnehmer Informationen und Anregungen erhalten.



Wissenswertes zu klimaschonendem Essen

So wurde erklärt, dass 250 Gramm Tiefkühlpommes in der Herstellung 400 Gramm CO 2 benötigten, während es bei der gleichen Menge Kartoffeln nur 90 Gramm seien. Ein weiterer Vorteil frischer, regionaler Produkte: weniger Verpackungsmüll. Eine Alternative zur Frischhaltefolie – Bienenwachstücher – konnten die Teilnehmer sogar selbst herstellen. Diese seien ein Jahr lang wiederverwendbar und könnten am Ende kompostiert werden.

Passenderweise lernten die Erzieherinnen und Erzieher auch gleich, eine Wurmkiste für Grünabfall anzulegen.

Matthias Groß von der Kita Bargup erklärte, diese Idee mit den Kindern umsetzen zu wollen. "Am besten gleich neben einem Hochbeet", dachte er noch ein Stück weiter, als er mit Melanie Taake vom Hort Lummerland vor der Wurmkiste stand.

Ziel der Fortbildung war es nämlich, dass Kitas, Krippen und Horte möglichst viele Ideen während des Klimaschutzaktionstags am 10. Mai umsetzen.



So steht es um das Wissen der Ganderkeseer Kinder

Was bei der Arbeit mit Kindern bedacht werden muss, erklärte Claudia Kay vom RUZ Hollen. Anstatt direkt an Umweltschutz und Gesundheit zu appellieren, gelte es, die Neugier der Kinder zu wecken. Kay erläuterte, man dürfe nicht sagen: "Du musst das essen, weil das gesund ist." Sondern: "Guck mal, auf deinem Teller fehlt noch etwas Oranges."

Doch die Ganderkeseer Kinder sind laut den Erziehern mittlerweile ziemlich fit, was klimaschonende Ernährung angeht. Etwa, indem sie ihr Essen in Brotdosen statt in Frischhaltefolie mitbringen, berichtete Daniela Bisgura vom Hort Lummerland. "Die Kinder sind alle sehr neugierig und aufgeschlossen", fanden auch (rechts) Birgit Geerken von der Kita Schatzinsel und (Mitte) Cornelia Kuschkowitz von der Kita Spatzennest beim gemeinsamen Kochen im RUZ. "Aber die Eltern kriegen bei uns auch schon bei der Anmeldung ihrer Kinder Tipps." Gerade im Hinblick darauf, Verpackungsmüll zu reduzieren.

Ein Umdenken kann auch Marina Becker-Kückens, Geschäftsführerin des RUZ, feststellen. "Die Eltern werden immer bewusster."