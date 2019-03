Ganderkesee. Der Ausbau der Fockestraße in Hoykenkamp steht unmittelbar bevor. Die Mehrheit des Ausschusses für Straßen und Verkehr hat sich für das Projekt ausgesprochen – und zwar mit einigen Ergänzungen auf der Straße.

Eine der letzten Hürden ist genommen. Jetzt muss nur noch der Verwaltungsausschuss am nächsten Mittwoch sein Okay geben, damit der Ausbau der Fockestraße in Hoykenkamp zwischen Mittelweg und Bahn starten kann. Den letzten größeren Ergänzungen hat am Mittwochabend der Ausschuss für Straßen und Verkehr zugestimmt – mit deutlicher Mehrheit bei zwei Gegenstimmen der Grünen, die nicht mit Erschließungsbeiträgen für die Anlieger der Straße einverstanden sind. Im nächsten Monat soll nach derzeitigem Stand Ausbaubeginn sein.

Zusätzliche Beete und Querneigung der Straße

den Ergänzungen im Bauprogramm geht es um die teilweise Änderung der Querneigung der Straße und außerdem um das Anlegen von Beeten – ein Wunsch, der aus den Reihen der Anwohner bei der Anliegerversammlung zum Straßenausbau Mitte Dezember vergangenen Jahres kam. Die Beetflächen sollen verkehrsberuhigend wirken und dafür sorgen, dass Kraftfahrzeuge künftig auf der ausgebauten Fockestraße nicht zu schnell fahren.

Kümmern sich Anlieger um die Beete?

Günter Westermann (CDU) wies darauf hin, die Beete so pflegeleicht wie möglich anzulegen. "Außerdem wäre eine Blühmischung eine optische Bereicherung", so der Ratsherr. Möglicherweise würden sich die Anwohner selbst um die Pflege kümmern wollen. Das habe sie bei der Anliegerversammlung herausgehört, sagte FDP-Fraktionschefin Marion Daniel. Laut Henning Kahl, Fachdienstleiter Tiefbau, steht die Bepflanzungsart noch nicht fest. Hauptziel sei nicht der optische Eindruck, sondern die Einengung, damit Kraftfahrer an den geplanten Stellen den Fuß vom Gas nehmen.

Gibt es noch Gespräche mit den Firmen?

UWG-Fraktionschef Carsten Jesußek wollte dagegen wissen, ob es noch Gespräche mit den beiden großen Firmen Palfinger Tail Lifts und Neuhaus Neotec gebe. Beide hätten wegen der Anliegerbeiträge ja mit Klagen gedroht. Eventuell könnten die Unternehmen den Standort sogar verlassen. Darauf Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung: "Wir sind mit den Firmen nach wie vor in Gesprächen." Das habe aber mit den Anliegerbeiträgen nichts zu tun. Die müssten auch von ihnen gezahlt werden.

Absolutes Haltverbot vom Tisch

Vom Tisch ist dagegen erst einmal ein absolutes Haltverbot am Trendelbuscher Weg zwischen der Hausnummer 23 und der Grundschule Schierbrok, beantragt von der CDU-Fraktion. Der Grund, so die Verwaltung: "Bei den Beobachtungen sind keine Auffälligkeiten im Verkehrsablauf festgestellt worden." Es würden keine rechtlichen Voraussetzungen für ein Verbot vorliegen. Das nahm CDU-Ratsherr Westermann zur Kenntnis, wies aber trotzdem auf gefährliche Verkehrsverhältnisse hin – vor allem dann, wenn wegen parkender Fahrzeuge bei Begegnungsverkehr Autos auf den Fahrradschutzstreifen ausweichen. Der UWG-Fraktionsvorsitzende Jesußek, der selbst am Trendelbuscher Weg zu Hause ist, befürchtet ohne parkende Fahrzeuge allerdings eine Rennstrecke. Außerdem seien Parkmöglichkeiten unter anderem für Besucher des Timotheus-Hauses und der Lehrkräfte der Grundschule wichtig, ergänzte Marina Münstermann (SPD).





