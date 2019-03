Wildeshausen. Der Frühling steht vor der Tür, Zeit also, um den Garten von den Resten des Herbstes zu befreien.

Das gibt Gartenfreunden zugleich Raum für kleinere Umgestaltungsmöglichkeiten zum Schutz von wertvollen Gartenbewohnern. Unter dem Motto „Bei Dir summt’s wohl – Ideen für einen insektenfreundlichen Garten“ bietet der Landkreis Oldenburg Interessierten ein Forum, um sich beraten zu lassen. Auch Balkone, Rasenflächen rund ums Büro, um Mehrparteienhäuser und öffentliche Gebäude lassen sich artenreicher gestalten, so die Kreisverwaltung. Die Veranstaltung, die Ideen für eine insektenfreundliche Gestaltung liefern soll, findet am Freitag, 29. März, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr im Foyer des Kreishauses in Wildeshausen, Delmenhorster Straße 6, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Beratungen an einzelnen Ständen

Neben Beratungen an einzelnen Ständen werden laut einer Ankündigung mehrere Fachvorträge angeboten. So will der Biologe Rolf Witt über die Bedürfnisse von Wildbienen und die richtige Gestaltung künstlicher Nisthilfen aufklären. Anhand des Insektenhotels des Landkreises wird eine wirkungsvolle Ausstattung der Nisthilfe mit Röhrchen, Schilf und Co. gezeigt.

Jutta Holtmeyer, Landespflegerin und Fachberaterin für Dachbegrünung, stellt die technischen Möglichkeiten zur Entwicklung insektenfreundlicher Lebensräume auf Dachflächen vor. Weiterhin berichtet Biologin Sandra Bischoff vom NabuProjekt „Insekten retten!“ darüber, welche Strukturen im Garten für die kleinen Bestäuber interessant sind und mit welchen einfachen Maßnahmen sich jeder Garten insektenfreundlicher gestalten und pflegen lässt. Ein Kinderprogramm bietet kleinen Besuchern spielerische Wege, um die heimischen Insekten besser kennenzulernen.