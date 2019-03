Großenkneten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter einer Bankfiliale in Großenkneten hat am Mittwoch einen größeren Betrug an einem älteren Ehepaares verhindert. Sie wollten ihrem "Neffen" helfen.

Das Ehepaar kam laut Mitteilung der Polizei gegen 11.30 Uhr in die Bankfiliale und gab an, 50.000 Euro für einen vermeintlichen Neffen abheben zu wollen. Dieser hatte per Telefonanruf und unter Hinweis auf eine angebliche Notsituation um finanzielle Unterstützung gebeten. Der Mitarbeiter war skeptisch und gab wahrheitsgemäß an, dass eine derart hohe Auszahlung nicht sofort möglich sei. Im Anschluss kontaktierte er die Polizei.

Echter Neffe wird kontaktiert

Die Beamten der Polizei Großenkneten fuhren zum Ehepaar und teilten mit, dass der Anruf vermutlich von einem Betrüger getätigt wurde. Ein Anruf beim echten Neffen bestätigte diesen Verdacht. Das Ehepaar wurde eingehend sensibilisiert.

Polizei warnt vor Betrugsanrufen

Die Polizei bittet um Vorsicht bei derartigen Anrufen: "Egal, ob es sich um einen 'falschen Polizeibeamten' oder wie in diesem Fall um den 'Enkeltrick' handelt: Werden kontaktierte Personen am Telefon zur Aushändigung von Geld oder Wertgegenständen aufgefordert, sollte unbedingt eine Person des Vertrauens aufgesucht und über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt werden", erklärt die Polizei. In nahezu allen Fällen handelt es sich laut Polizei um betrügerische Vorgehensweisen.