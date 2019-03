Ganderkesee. Die Mehrheit im Straßenausschuss war sich einig: Der Ausbau des Hohenkamps in Rethorn wird zurückgestellt, weil Verhandlungen für einen notwendigen Flächenankauf bisher gescheitert sind.

Mit deutlicher Mehrheit haben die Mitglieder des Ganderkeseer Straßen- und Verkehrsausschusses am Mittwochabend den Ausbau des Hohenkamps in Rethorn vorerst auf Eis gelegt. Das Projekt sei allerdings nicht aufgehoben, sondern lediglich aufgeschoben, betonte Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, und reagierte damit auch auf Bedenken des Rethorners Klaus Schütte in der Einwohnerfragestunde. Derzeit gebe es allerdings keine Möglichkeit, den Ausbau zu realisieren, weil notwendige Flächen zwischen Bahn und Kurve des Hohenkamps nicht gekauft werden könnten.

Geld soll aber im Straßenbau bleiben

Anders als von der Verwaltung vorgeschlagen, sollen die rund 665.000 Euro, die für das Projekt vorgesehen waren, aber nicht zur Reduzierung der Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2019 verwendet werden. Vielmehr hat sich der Ausschuss einstimmig bei einer Enthaltung von UWG-Fraktionschef Carsten Jesußek darauf geeinigt, das Geld im Straßenbau zu lassen. Die Verwaltung soll jetzt einen Vorschlag machen, für welche Straße oder welchen Weg es eingesetzt werden soll.

Jesußek will Ausbau ohne Fußweg

Reibungslos ging es vor der Abstimmung allerdings nicht zu. So wetterte Jesußek gegen die Beschlussvorlage, sprach von Skandal und Schikane und davon, dass Grundstückseigentümer unter Druck gesetzt werden sollten, Flächen zu verkaufen. Er unterstrich noch einmal die Forderung seiner Fraktion, den Hohenkamp, "der sich in einem katastrophalen Zustand befindet", ohne Fußweg auszubauen. Schließlich seien dort kaum Fußgänger unterwegs. Dafür sollte es nach Wunsch der Anwohner eine breitere Straße und ein Tempolimit geben.

Daniel gegen Rennstrecke

"Empört und enttäuscht" zeigte sich auch FDP-Fraktionschefin Marion Daniel. Allerdings nicht in Jesußeks Sinn. Schließlich habe die FDP seit 2008 immer wieder Sanierungsanträge gestellt – und zwar mit dem Bau eines Gehwegs. Es sei unvorstellbar, dass der derzeitige Plan wegen einer einzigen Stelle scheitere. Sie sprach sich gegen eine "asphaltierte Rennstrecke" aus und stimmte dem Vorschlag der Verwaltung "mit großer Enttäuschung" zu – um den Anliegern noch einmal die Möglichkeit zu geben, die Situation zu überdenken.

Alle anderen Fraktionen für Fußweg

Sowohl die CDU, als auch die SPD, die Grünen und die Freien Wähler wichen nicht von ihrer Meinung ab, einen Fußweg auszuklammern. "Wir bauen für die Zukunft und müssen uns an die Regeln halten", erklärte Arnold Hansen, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Und Christel Zießler (SPD) hob noch einmal deutlich hervor, dass es bei diesem Projekt nicht nur um die Sicherheit der Schulkinder, sondern auch um die der älteren Bevölkerung gehe.

Radweg am Hohenkamp kein Thema

Die SPD-Ratsfrau hätte zwar auch gerne einen Radweg am Hohenkamp. Doch laut Henning Kahl, Fachdienstleiter Tiefbau, gehört zum Bauprogramm lediglich ein Gehweg. Radfahrer müssten nach der Straßenverkehrsordnung zunächst einmal auf der Straße fahren.