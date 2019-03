Wildeshausen. Das Schaffermahl in Wildeshausen hat Vorfreude aufs Gildefest zu Pfingsten geweckt. Den 130 Gästen wurde ein mit Humor gewürztes Heringessen geboten.

Ein Auftritt der Wildeshauser Schützengilde auf der großen europäischen Bühne wäre möglich, wenn jedes beim traditionellen Schaffermahl gesprochene Wort ernst zu nehmen wäre. Jens Kuraschinski, Gilde-General und alltags Bürgermeister der Wittekind-Stadt, berichtete in seinem Grußwort an die 130 Gäste im Saal des historischen Rathauses von der Überlegung, das „Unterhaus“ genannte Gremium von Gilde-Offizieren gegen das britische Unterhaus auszutauschen, damit der drohende Brexit doch noch abgewendet wird.

Klausur im Rathaus abgesagt

Allein die Vorstellung, dass das zerstrittene britische Unterhaus den Ablauf des 616. Gildefestes zu Pfingsten und in den Tagen danach durcheinander- bringen könnte, statt in der von Kuraschinski angedachten Klausur im Wildeshauser Rathaus zur Besinnung zu kommen, hat den Gildegeneral und Bürgermeister dazu bewogen, die Idee zu verwerfen. „Wir bleiben allesamt in Wildeshausen, und wir feiern heute erst einmal das Schaffermahl – und dieses Jahr hoffentlich unser Gildefest wie in den Vorjahren auch“, versprach Kuraschinski.

Abgeordneter springt für Minister ein

Wer den Politiker Björn Thümler beim Schaffermahl erwartet hatte, wurde enttäuscht: Der niedersächsische Kultusminister hat in dieser Woche alle öffentlichen Auftritte aus persönlichen Gründen abgesagt. Dafür habe er volles Verständnis, betonte Gastgeber Kuraschinski. Er begrüßte stattdessen Thümlers Parteifreund Karl-Heinz Bley als Ehrengast. Bley konnte problemlos einspringen, denn der CDU-Landtagsabgeordnete ist Stammgast des Schaffermahls und hat das Datum im Terminkalender sowieso geblockt.

Bundestag geht vor

Und noch einmal große Politik: Gerne hätte der Gilde-General Astrid Grotelüschen (CDU), Susanne Mittag (SPD) und Christian Dürr beim Schaffermahl begrüßt. Auch die hiesigen Abgeordneten haben abgesagt; sie wurden im Plenum des Bundestags gebraucht. So versäumten sie die knackige Aufforderung des Gilde-Obersts Wilhelm Meyer zuzugreifen: „Mohltied is de beste Tied.“

Festtage ab Pfingsten

Das Gildefest 2019 in Wildeshausen wird ab Pfingstsonnabend, 8. Juni, gefeiert. Den Aktiven der Gilde gilt das Schützenfest am Dienstag nach Pfingsten als der Hauptfeiertag.