Nach Ladendiebstahl in Ganderkesee von Polizei erwischt

Die Polizei hat am Dienstag zwei Ladendiebe gefasst, die Waren aus einem Ganderkeseer Supermarkt gestohlen haben. Symbolfoto: imago stock&people

Ganderkesee. Die Polizei hat am Dienstag zwei Ladendiebe erwischt, die in einem Ganderkeseer Supermarkt versuchten, Kaffee im Wert von 150 Euro zu stehlen, und in einem anderen Markt verschiedene Waren mitgehen ließen.