Wüsting. Das 28. Jakkolo-Turnier in Wüsting startet am Freitag, 22. März. Auch Ganderkeseer sind mit dabei.

Viele Ganderkeseer dabei

Gespielt wird täglich von Freitag, 22. März, bis Donnerstag, 28. März, ab 18 Uhr in der Gaststätte Buchholz, Dorfstraße 23 in Wüsting. Dabei ist der Sonntag, 24. März, ab 14.30 Uhr für die Kinder bis 14 Jahren reserviert. Dann findet auch der Schulwettkampf statt, für den sich noch Teams mit jeweils drei Spielern anmelden können. Bereits ausgebucht ist die kommunale Wertung, die am Montag, 25. März, um 18.30 Uhr beginnt. Der Finalabend findet am Samstag, 30. März, ab 18 Uhr statt – mit Siegerehrung, Gewinnspiel, Versteigerung und Auftritten.

Gerade in der kommunalen Wertung treten auch immer wieder Gemeindebedienstete aus Ganderkesee an. Im vergangenen Jahr gewann sogar ein Team der Gemeindemitarbeiter, bestehend aus Janine Swarovsky, Svenja Hildebrandt sowie Felix Bollhagen. Und auch in der Kinderwertung siegte eine Ganderkeseerin in der Klasse bis zehn Jahre: Jelle Möller. "In diesem Jahr sind so viele Ganderkeseer Spieler und Teams wie noch nie dabei", sagt Organisator Horst Köster.

Prominenter Schirmherr

Eröffnet wurde das Turnier bereits am 16. März durch den niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies, der Schirmherr der Veranstaltung ist. Der Eintritt zum Turnier ist frei.

So kann man sich anmelden Einzelspieler und Teams, die beim Turnier dabei sein möchten, können sich bei Horst Köster anmelden unter der E-Mail koester.jakkolo@t-online.de oder telefonisch unter (04481) 7995.