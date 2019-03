Ganderkesee. Nach ihrem ersten Demonstrationszug, vom Schulzentrum zum Ganderkeseer Rathaus, wollen die in der örtlichen Gruppe „Fridays for Future“ organisierten Schüler weitere Aktionen zunächst stoppen.

Das hat die Sprecherin des lokalen Schülerbündnisses für den Klimaschutz, die 17-jährige Sophia Magdalena Koch, am Mittwoch mitteilen lassen.



Die Schule geschwänzt

Mehr als 80 Schülerinnen und Schüler hatten am Freitag, 15. März, für den Klimaschutz demonstriert – und dazu die Schule geschwänzt. „Die Schüler möchten nicht gegen die Schulen arbeiten. Sie wollen auch nicht immer in den selben Fächern fehlen, um ihre Noten nicht zu gefährden“, richtete Sabine Donecker-Hoffmann vom Elternzusammenschluss „Parents for Future“ aus.

Am 24. Mai nächster globaler Streiktag

Demonstrationen sollten in Ganderkesee nicht regelmäßig, sondern nur zu besonderen Anlässen erfolgen. „Etwa am nächsten globalen Streiktag, dem 24. Mai“; blickte Donecker-Hoffmann, die selbst Mutter einer Ganderkeseer Gymnasiastin ist, voraus. Unterdessen wollen „Parents for Future“, ihren Einsatz erhöhen: „Wir haben den schulfreien Karfreitag im Blick und planen eine Klimaschutzdemo für alle Menschen, vom Kind bis zum Erwachsenen“, kündigte Donecker-Hoffmann an.