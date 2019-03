Ganderkesee. Wegen eines Buchungsfehlers wird der für Donnerstag, 21. März, geplante Start der Ganderkeseer Kleinkunstsaison auf Ende April verschoben.

Das teilt Dr. Wiebke Steinmetz, Kulturmanagerin bei der veranstaltenden regioVHS, gestern mit.

Comedian Michael Eller hätte die Kleinkunstreihe eigentlich schon am Donnerstag, 21. März, mit seinem Programm „Ahoi, die Kreuzfahrer kommen! Captain Comedy packt aus“ eröffnen sollen. Jetzt wird der Stand-Up-Comedian den letzten der vier Auftritte bestreiten. Zum Saisonabschluss tritt er nun erst am Donnerstag, 4. Juli, auf.

Auftakt mit Peter Vollmer

Als erster Künstler der Saison kommt dagegen am 25. April Peter Vollmer mit seinem Programm „Er hat die Hosen an - Sie sagt ihm, welche“ nach Ganderkesee. Für den „Mann des 21. Jahrhunderts“ wird die Luft immer dünner: Sein Auto fährt demnächst alleine los. Ohne technische Hilfsmittel findet er nicht mal mehr dem Weg zum Kleiderschrank. Gehört der Mann, wie wir ihn kennen, also auf die Liste der bedrohten Arten?





„Und wie war dein Tag, Schatz?“, so heißt es dann im Kabarettprogramm von Hans Gerzlich am 23. Mai. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und studierte Diplom-Ökonom will mit Bürocomedy punkten. Dabei klärt er auf, warum man in Bewerbungsgesprächen auf jeden Fall rotzfrech auftreten sollte, wieso Stellenanzeigen wie Reiseprospekte gelesen werden müssen und weshalb iPhone-Nutzer mehr Sex haben.

Das Ende der Bescheidenheit

Mit „Das Ende der Bescheidenheit“ eröffnet die Kabarettistin Anka Zink eine Humoroffensive. Am 27. Juni ruft Zink das Ende der Bescheidenheit aus und versucht dabei, direkt den Nerv der Frauen und Männer unserer Zeit treffen. Anka Zink ist hinter den Kabarett-Kulissen auch als „Creative Coach“ für bekannte Comedians und Kabarettisten wie Mirja Boes, Sascha Korf, Ruth Moschner, Dave Davis, Eckart von Hirschhausen, oder Vince Ebert tätig.

Finale der Frühjahrssaison

Zum Finale der Frühjahrssaison nimmt Michael Ellerdie Besucher am 4. Juli mit auf eine Kreuzfahrt. Auf mehr als 40 Reisen mit den Schiffen der Aida-Flotte hat er in gut 150 Shows Passagiere begeistert und sie dabei auch studiert. In seinem aktuellen Programm geht es um alle möglichen, meist aber die eher unmöglichen Varianten menschlichen Verhaltens in den schönsten Wochen des Jahres – dem Urlaub auf einem Luxus-Liner.





Wegen des verspäteten Saisonbeginns verlängert sich auch die Buchungsfrist für das Kleinkunst-Abo bis zum 25. April. Zum Preis von 70 Euro pro Person können alle vier Veranstaltungen besucht werden.

Buchungen weiterhin möglich

Buchungen sind unter (0 42 22) 80 6550 oder persönlich im Kulturhaus Müller, Ring 24, jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr möglich. In der Mensa, Am Steinacker 9, beginnen die Abende stets um 20 Uhr.