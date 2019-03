Immer Eine Szene des plattdeutschen Einakters, den die Landjugend Ganderkesee 1994 in Immer aufführte, zeigt das dk-Nostalgiebild.

Ein Wassereimer spielte beim plattdeutschen Einakter „In'e Kniep", den die Landjugend Ganderkesee beim „Bunten Nachmittag" am Sonntag, 6. März 1994, in der Gaststätte Witte in Immer aufführte, eine entscheidende Rolle: Zufällig fand der Dorfpolizist in dem Eimer den Schmuck, dessen Verschwinden für Aufregung gesorgt hatte. Alle Erlöse des Nachmittags kamen einer sozialen Einrichtung zugute.