Feuerwehr löscht brennendes Auto in Hude

Die Feuerwehr hat in der Gemeinde Hude ein Auto gelöscht. Foto: Köhrmann/Feuerwehr

Hude. Die Feuerwehr Altmoorhausen hat am Dienstagabend ein Auto an der Hurreler Straße in der Gemeinde Hude gelöscht. Der zweite Einsatz folgte kurz darauf.