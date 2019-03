Hude. Die Zisterzienser haben 300 Jahre lang das Leben der Region maßgeblich bestimmt. In einem neu konzipierten Museum beim Kloster Hude soll das deutlich erkennbar gemacht werden.

Die Freunde des Klosters Hude wollen ihren Ehrengast, den Kultusminister Björn Thümler (CDU), durch einen neuen Eingang ins Klostermuseum führen, wenn der Verein im nächsten Jahr das 40-jährige Bestehen feiert. Der neue Eingang soll besucherfreundlich an der Stirnseite des Museums im ehemaligen Herrenhaus des Klosterensembles platziert werden, dort, wo Richtung Von-Witzleben-Allee ein Vorbau aus der Fassade des Gebäudes ragt.

Foyer und Windfang

„Der Vorbau wird das Foyer des Museums und gleichzeitig ein Windfang. Hier beginnt die Sanierung des Gebäudes“, blickt Klaus Rademacher, der Vorsitzende der Klosterfreunde, voraus. „Wenn das Gebäude in Schuss gebracht ist, wird darin ein modernes Museum untergebracht. Wir werden vom Museumsverband Niedersachsen-Bremen beraten und haben neuerdings eine gemeinsame Arbeitsgruppe“, ergänzt Rademacher.

Aushängeschild der Gemeinde

Die Klosterfreunde, allen vorweg der Vorsitzende Rademacher, sein Stellvertreter Rudolf Genz und der Kassenwart Dietmar Bruns, kümmern sich um das Aushängeschild der Gemeinde Hude mit mehr als 20 Kultur- und Naturdenkmalen. Das Kulturdenkmal hat das Prädikat „von nationaler Bedeutung“ und erfreut sich wachsender Beleibtheit. Der Verein hat im letzten Jahr rund 5500 Besucher gezählt; 2017 waren es 4000 Besucher. „Es hat sich gelohnt, die Öffnungszeiten zu erweitern“, resümiert Rademacher. Die Besucher kommen laut Erhebung der Klosterfreunde überwiegend aus der Rgion, oft als angemeldete Gruppen, aber auch aus den Niederlanden und den USA, über die Jacobs University in Bremen gar aus China. „Die Chinesen amüsieren sich köstlich über Drachenmotive aus dem frühen Mittelalter. Harry-Potter-Freunde entdecken Basilisken“, berichtet Genz, „Rowlings ist offenbar von Motiven der Zisterzienser-Mönche inspiriert worden.“

Digitalisierung abgeschlossen

Die Klosterfreunde wissen erst seit kurzem genau, was die Sammlung im alten Herrenhaus enthält. „Die Digitalisierung des Inventars ist abgeschlossen“, erläutert Kassenwart Bruns. Die 350 Bände der Bibliothek sind katalogisiert, ebenso unzählige Fotos, die bisher eingerahmt und praktisch unauffindbar in Diakästen schlummerten. Über Dokumente, Fundsachen und Grabungsergebnisse gibt es einen Überblick. Nach Themen sortiert, soll das Beste im modernisierten Museum präsentiert werden. Dem Konzept zufolge soll es Ausstellungsbereiche für die Elisabeth-Kirche, die Baugeschichte, die Gründungsgeschichte des Klosters und die Zisterzienser, das Arbeiten und das Klosterleben, die Auflösung des Klosters und die nachklösterliche Zeit, die Ausgrabungen und die Bau- und Naturdenkmale im Klosterbereich geben. Mitten im Raum soll ein bewegliches Modell der Klosteranlage stehen; dort soll es auch Platz für Veranstaltungen und wechselnde Sonderausstellungen geben.

Museumsladen im Foyer

Im Foyer soll ein Museumsladen eingerichtet werden. Einige Verkaufsstücke haben die Klosterfreunde schon auf Lager, mit den klösterlichen Dekormotiven aus dem frühen Mittelalter bedruckte Taschen zum Beispiel und vor allem bei Kindern beliebte kleine Backsteine, in die die Worte „Kloster Hude“ eingeprägt sind.

Sanierung mit Zuschüssen

„Das Museum können wir kostendeckend betreiben. Die Sanierung des Herrenhauses können wir aber nicht stemmen“, stellt Kassenwart Bruns klar. Rademacher zeigt beispielhaft auf die Fenster: Sie sind einfach verglast und somit reine Energieschleudern. Mit den beiden verfügbaren Heizkörpern könne gerade einmal erreicht werden, dass keine weiteren gravierenden Schäden entstehen. Also müssen Zuschussgeber gefunden werden. „Zuschüsse gibt es nur für langfristig abgesicherte Projekte“, weiß der Kassenwart. Der Vorstand baue darauf, dass sich die Familie von Witzleben als Eigentümerin und die Gemeinde Hude als Pächterin in naher Zukunft auf ein neues vertraglich geregeltes Miteinander einlassen.

Aktive gesucht

Der Verein der Klosterfreunde ist auf über 200 Mitglieder angewachsen, kann aber noch gut aktive Mitstreiter gebrauchen. Rademacher nennt beispielhaft das kontinuierliche Digitalisieren eingehender Bild- und Schriftstückspenden.

Zentrum der Region

„Die Zisterzienser hatten das vereinte Europa schon im frühen Mittelalter“, stellt Klaus Rademacher, der Vorsitzende der Klosterfreunde Hude, fest mit Blick auf das europaweite Netz der Zisterzienserklöster, dessen Fäden im namensgebenden Mutterkloster Citeaux im Burgund zusammenliefen. Weisung von dort brachte im Jahr 1232 einen Abt und zwölf Mönche zur Klostergründung nach Hude. Das Leitwort „ora et labora“ („bete und arbeite“) machte das Kloster in seiner Blütezeit mit hochwertigen Ton- und Webwaren und mit Überschüssen aus der Feldarbeit nicht nur zum geistlichen, sondern auch zum wirtschaftlich bestimmenden Zentrum in der ganzen Region über Oldenburg, Bremen und auch Diepholz hinaus. Die Auflösung des Klosters wurde drei Jahrhunderte nach der Gründung ebenfalls von oben verfügt. Der Drost von Delmenhorst sprach das Machtwort im Jahr 1536 auf Anweisung des Bischofs von Münster.