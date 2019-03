Ganderkesee. Zu einem plattdeutschen Nachmittag werden am Dienstag, 26. März, die beiden Bremer Plaudertaschen "Madda" und "Kede" im Kulturhaus Müller in Ganderkesee erwartet.

In die Welt der 50er-Jahre führt der plattdeutsche Nachmittag, der am Dienstag, 26. März, auf dem Programm der regioVHS im Kulturhaus Müller in Ganderkesee steht. Dazu werden mit Margret Rink und Rena Worm zwei Mitglieder der Huchtinger Theatergruppe „Neestädter Speeldeel“ erwartet. Die beiden schlüpfen in die Rollen von „Madda“ und „Kede“, zwei bekannte Bremer Plaudertaschen, die mit Herz und Schnauze philosophieren. Beginn der Veranstaltung ist um 15.30 Uhr.

Die Welt der kleinen Leute

Wer die „Madda und Kede“-Geschichten der Bremer Autorin Adda Halenza liest, der taucht in die Welt der kleinen Leute nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Die Erlebnisse der beiden Freundinnen und ihre frisch-frech-frohen Dialoge werden von Rena Worm als „Madda“ und Margret Rink als „Kede“ in echtem Bremer Missingsch auf die Bühne gebracht, heißt es in einer Ankündigung. „Die beiden bringen den Zuschauern Vergnügen und lassen sie schmunzeln – so wie damals“, sagt Dr. Wiebke Steinmetz, Kulturmanagerin der regioVHS.

Gemisch aus Hoch- und Plattdeutsch

Bei Missingsch handelt es sich um eine typisch Bremer Umgangssprache. Dabei geht es um ein Gemisch aus Hochdeutsch und Plattdeutsch, das aber leicht verständlich sein soll.

Preis mit Kaffee und Kuchen

Zu dieser Veranstaltung ist eine Anmeldung unter Telefon (0 42 22) 80 65 50 notwendig, denn es gibt Kaffee oder Tee und Kuchen. Die Teilnahme kostet fünf Euro mit Anmeldung bis Dienstag, 26. März, 12 Uhr, und 7,50 Euro an der Tageskasse. Das Kaffeegedeck ist im Preis inbegriffen.