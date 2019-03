Ganderkesee. Nach längerer Verzögerung wird Subway in Kürze in Ganderkesee an der Grüppenbührener Straße öffnen.

Mit dem Standort in Ganderkesee ist der Sandwichzubereiter dann erstmals im Kreis Oldenburg vertreten. Nach mehrmonatigen Verzögerungen rückt der Eröffnungstermin für die neue Subway-Filiale in Ganderkesee an der Grüppenbührener Straße näher.

Eröffnungstermin steht fest

Laut Bamshad Yazdan vom Subway-Franchisenehmer und künftigen Betreiber Mühlen-SUB GmbH sind die Bauarbeiten an dem Ladenlokal auf der Zielgeraden. Der Umbau des ehemaligen Szenetreffs Music-Club zwischen KiK und Rossmann und gegenüber von Famila gehe inzwischen so gut voran, dass sich die Mühlen-SUB GmbH auf einen finalen Eröffnungstermin festgelegt hat – Dienstag, 9. April, kündigte Bamshad Yazdan an. Für die Filiale suche man auch noch weitere Voll- und Teilzeitkräfte.

Für den Verzug bei der Eröffnungsplanung hatte der Umstand gesorgt, dass ein vorheriger Franchisenehmer das Filial-Projekt in Ganderkesee zwar begonnen, es aber nicht zu Ende gebracht hatte. „Wir haben den Laden von ihm dann halb fertig übernommen“, sagte Yazdan.

Gesamtes Subway-Produktsortiment im Angebot

Eine Fläche von rund 100 Quadratmetern soll Sitzplätze für 24 Gäste bieten. Zum gesamten Produktsortiment würden rund 40 hochwertige Zutaten und über zwei Millionen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten gehören, das hatte Subway-Sprecherin Melanie Eimesser bereits Ende Dezember auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt.

„Wir werden künftig an sieben Tagen in der Woche in der Zeit vom Frühstück bis zum Abendessen geöffnet haben“, blickte Bamshad Yazdan voraus. Die genauen Öffnungszeiten würden jedoch noch festgelegt.

Neben individuell frisch zubereiteten Sandwiches und Salaten werde es in Ganderkesee auch alle übrigen Aktionsangebote von Subway geben, betonte er. Die Mühlen-SUB GmbH betreibt in Bremen schon zwei Restaurants und plant neben der Filiale in Ganderkesee bereits eine weitere Filiale in Bremen zu eröffnen.

Subway-Restaurants gibt es in der näheren Umgebung neben Bremen auch in Delmenhorst, Stuhr und Oldenburg. Mit der Neueröffnung in Ganderkesee wird Subway erstmals auch im Landkreis Oldenburg vertreten sein.