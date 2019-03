Ganderkesee. Die Planung des neuen Feuerwehrhauses in Bookholzberg kommt in Schwung. Nach der Festlegung auf den Standort Wellenhofsweg werden jetzt die Baupläne gezeigt und erläutert.

Für das geplante neue Feuerwehrhaus in Bookholzberg ist der Standort Wellenhofsweg gerade zementiert; nun erfährt die Öffentlichkeit, wie der Neubau aussehen soll. Das Planungsbüro Glüsenkamp aus Syke kommt am Donnerstag, 21. März, ins Rathaus, um seine Entwürfe vorzustellen. Anlass ist eine Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses, der dort ab 18 Uhr öffentlich tagt.

Pläne lagen auf Eis

Die Zeichnungen des auch auf funktionale Feuerwehrhäuser spezialisierten Planungsbüros liegen schon seit einiger Zeit auf Eis, weil nach Erteilung des Auftrags durch die Gemeinde ein Standortwechsel für die Feuerwehr auf das benachbarte Grundstück möglich schien, das bis Ende 2019 von der Recycling-Firma Nehlsen genutzt wird. Das hat sich inzwischen zerschlagen, weil der Eigentümer sich laut Gemeindeverwaltung jetzt nicht auf die Nachfolgenutzung festlegen will. Nun soll es zügig vorangehen: Nach den Sommerferien soll der erforderliche Bebauungsplan für das Grundstück am Wellenhofsweg genehmigt und die Baugenehmigung beantragt sein.

Vereine fordern Bürgerhaus

Die Zukunft des bisherigen Feuerwehrstandorts an der St.-Florian-Straße ist nicht endgültig geklärt. Nachdem der Wirtschafts- und Finanzausschuss den Abriss des in die Tage gekommenen und für zeitgemäße Feuerwehrnutzung zu kleinen Gebäudes empfohlen hat, um Platz für Wohnhäuser zu schaffen, haben sich die örtlichen Vereine Wir in Bookholzberg (WiB), Orts- und Heimatverein, Bürgerverein Hohenböken und der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt zu Wort gemeldet. Sie fordern den Erhalt des Altbaus auch als Treffpunkt für die Vereine und Verbände.

Heizkraftwerk für Schule

Weitere Themen des Wirtschafts- und Finanzausschusses sind die Feuerwehrsatzung, das vorläufige Haushaltsergebnis 2018, das geplante Blockheizkraftwerk für die Oberschule Ganderkesee, der Aussichtsturm Hohenböken und der Jahresabschluss 2014.