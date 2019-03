Ganderkesee. Im Ganderkeseer Ausschuss für Straßen und Verkehr geht es am Mittwoch, 20. März, unter anderem um ein Beleuchtungskonzept für den Bereich des Ortskerns.

Die Gemeindeverwaltung soll mehr Licht in den dunklen Ortskern von Ganderkesee bringen. Über diese Forderung der CDU-Fraktion sollen die Mitglieder des Ausschusses für Straßen und Verkehr am Mittwoch, 20. März, entscheiden. Die öffentliche Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Rathaus.

Neues Beleuchtungskonzept?

Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Stephan Neitzel hatte bemängelt, dass sich nach der Umgestaltung des Neuen Marktes "eine qualitativ unzureichende Ausleuchtung im Bereich Rathausstraße, Wittekindstraße und dem Verbindungsweg zwischen der Lindenstraße und Rathausstraße zeigt". Außerdem hatte sich laut Verwaltung Anfang Februar dieses Jahres auch der Straßen- und Verkehrsausschuss ein Bild vor Ort gemacht und dabei festgestellt, dass die Ausleuchtung des Bereichs um den Bahnhof verbesserungsfähig ist. Jetzt wollen die Mitglieder des Ausschusses darüber entscheiden, ob die Verwaltung ein Beleuchtungskonzept für den Ortskern ausarbeiten soll.

Hinweisschilder für Ampeln?

Darüber hinaus soll über einen Antrag der UWG-Fraktion abgestimmt werden, die an Ganderkeseer Ampeln gerne das Hinweisschild "Nur bei Grün – den Kindern ein Vorbild" sehen würden. UWG-Mitglieder hatten diese Schilder in der ostfriesischen Stadt Norden gesehen. "Sie haben dort ihre Wirkung gezeigt", sagt UWG-Fraktionschef Carsten Jesußek. Die Verwaltung ist da eher skeptisch: "Es gibt kein auffälliges Unfallgeschehen durch Rotlichtverstöße an Fußgängerampeln und somit keinen Grund, Maßnahmen zu ergreifen", heißt es in einer Beschlussvorlage zum Ausschuss.

Weitere Themen im Ausschuss

Folgende Themen stehen außerdem auf der Tagesordnung: Ausbau der Fockestraße zwischen Mittelweg und Bahn, Ausbau der Straße Hohenkamp, Anordnung eines Haltverbots am Trendelbuscher Weg, Straßenmaßnahmenplan in der Gemeinde und Neues zur Bahnverbindung "Wunderline" von Bremen bis Groningen.