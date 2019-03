Ganderkesee. Über seine Begegnungen mit Stars aus Film, Fernsehen und Radio berichtet der Journalist Tim Pröse am Freitag, 22. März, in der Ganderkeseer Gemeindebücherei.

Persönliche Begegnungen mit Stars aus Film, Fernsehen und Radio haben nicht viele Menschen – der Journalist Tim Pröse aber schon. Am Freitag teilt er seine Erfahrungen und liest ab 20 Uhr in der Ganderkeseer Gemeindebücherei aus seinem Buch „Samstagabendhelden“ vor.

Pröse spürt dem Gefühl einer ganzen Generation nach und porträtiert die großen Entertainer, Schauspieler, Künstler, mit denen viele Menschen aufwuchsen und die über viele Jahre Familienabende vor dem Fernseher bestimmt haben.

Diese Stars hat Pröse getroffen

Mit Udo Lindenberg fährt er auf dessen „Rockliner“, Barbara Schöneberger erlaubt ihm als bisher einzigem Journalisten wirklich private Einblicke, Götz George und Pierre Brice geben ihm ihre letzten Interviews. Pröse trifft Thomas Gottschalk, Christiane Hörbiger, Hape Kerkeling, Konstantin Wecker, Jan Fedder, Alfred Biolek und lässt Legenden wie Udo Jürgens, Loriot, Hans-Joachim Kulenkampff, Harald Juhnke, Günter Strack und andere noch einmal aufleben.

Wie keinem Zweiten gelinge es ihm, Menschen zu öffnen, Stimmungen einzufangen und vergrabene Gefühle und Geschichten ans Licht zu holen, heißt es in der Pressemitteilung. Der Abend sei „die Wiederauferstehung des Samstagabend-mit-der-Familie-vor-dem-Fernseher-Gefühls“.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Karten gibt es in der Gemeindebücherei Ganderkesee am Habbrügger Weg 2 oder an der Abendkasse.