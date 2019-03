Ganderkesee. Der Wechsel bei den Feuerwehren in Schierbrok-Schönemoor und Falkenburg ist vollzogen. So sieht die Spitze der Ortswehren künftig aus.

Jetzt ist es amtlich: Die Freiwilligen Feuerwehren Schierbrok- Schönemoor und Falkenburg haben eine neue Spitze. Frei nach dem Motto „Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung“ hat Bürgermeisterin Alice Gerken am Montag nicht nur Norbert Twisterling für Schierbrok-Schönemoor und Andreas Gillerke für Falkenburg feierlich zu Ortsbrandmeistern ernannt. Sie hat mit Bernd Seemann und Heinfried Bande auch „zwei verdiente Feuerwehrleute verabschiedet“, die beide seit 2007 die Geschicke ihrer Wehren als Ortsbrandmeister leiteten.

Twisterling Ortsbrandmeister

Twisterling, seit 1981 in seiner Ortswehr aktiv und seit zwölf Jahren stellvertretender Ortsbrandmeister, tritt sein Amt am 28. März an. Unterstützt wird er vom neuen Stellvertreter Thomas Tietjen, der seit 1990 im aktiven Dienst mit dabei ist.

Gillerke Chef in Falkenburg

Gillerke, seit 1987 in der Ortswehr aktiv und seit April 2014 Stellvertreter von Heinfried Bande, muss noch bis zum 8. Juni warten, bis er offiziell Chef der Falkenburger Wehr ist. Das gilt ebenso für Manuel Zießler, der 1993 mit zehn Jahren in die Falkenburger Jugendfeuerwehr eingetreten ist und Gillerke künftig als Stellvertreter unterstützend zur Seite stehen wird.

Lob und Dank

Bürgermeisterin Gerken bedankte sich nicht nur bei den Feuerwehrmännern. Dank und Lob gingen auch an die Ehefrauen, die ihren Männern bei deren Feuerwehreinsätzen stets den Rücken freigehalten hätten. „Es hat Spaß mit euch gemacht. Und ihr habt die Amtspflichten stets erfüllt“, lobte auch Gemeindebrandmeister Bernd Lembke. Er hätte gerne noch mit Seemann und Bande weitergearbeitet, respektiere jedoch deren Wunsch, nach zwölf Jahren aufzuhören. Er freue sich aber auch auf die Zusammenarbeit mit den beiden neuen Führungsduos und wünschte allen viel Glück.