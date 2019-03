Bookholzberg. Im „Bökerschapp“ in der Oberschule Bookholzberg gibt es jetzt plattdeutsche Bücher, Spiele und CDs. Spender ermöglichen das vielfältige und kostenlose Angebot.

Für die Freunde der heimatlichen Mundart gibt es in Bookholzberg ein neues Angebot. Nahe dem Eingang in die Schule an der Ellerbäke vom Ammerweg aus, neben dem Jugendzentrum Kaffeepott, ist ein „Bökerschapp“ mit 300 Büchern, Spielen und CDs „op platt“ hinter unverschlossenen Glastüren in die Wand eingelassen. Plattdeutsch-Freunde können vorbeikommen, zugreifen und das Gelesene oder Gehörte nach Gebrauch wieder zurückstellen. Das Angebot ist unbürokratisch und kostenlos. Anders als in der Bücherei gebe es keine Ausleihzeitbegrenzung und damit auch keine Strafgebühr, freute sich die Rethornerin Margrit Wöbse am Montag in einer kleinen Einweihungsfeier.

Zweites Schapp in der Gemeinde

Mit dem Bökerschapp in Bookholzberg sei die Gemeinde Ganderkesee wieder „Spitze im Landkreis“, betonte Dirk Wieting, bis vor kurzem Plattdeutsch-Beauftragter an der Seite der weiter amtierenden Angela Hillen und Initiator des Bökerschapps in Bookholzberg. Er erinnerte daran, dass Landrat Carsten Harings die in Ganderkesee geborene und vor sieben Jahren verwirklichte Idee des Bökerschapps aufgegriffen und dazu beigetragen habe, dass kreisweit in jeder Gemeinde ein Schapp voller plattdeutscher Lektüre steht. Nun sei der alte Abstand – ein Bökerschapp mehr als die anderen – wieder hergestellt. Das erste Bökerschapp ist in der Geschäftsstelle der regioVHS im alten Rathaus zu finden.

Lesung rundet Feier ab

„Dat is moi woarn“, stellte Bürgermeisterin Alice Gerken mit Blick auf die restaurierte Regalwand für Bücher, Spiele und CDs fest. Sie dankte nicht nur den ehrenamtlich tätigen Initiatoren und dem Oberschulleiter Jan-Michael Braun, sondern auch den Spendern, zu denen die LzO-Stiftung genauso gehört wie Bürger. Sie haben so viele plattdeutsche Medien in Ganderkesee abgegeben, dass dort das Schapp überquoll und genug Stoff für die Filiale in Bookholzberg übrig war. Eine Spende des Ortsvereins Rethorn, überreicht von Margrit Wöbse, hilft ebenfalls. Zur Abrundung der Feier las Martina Brünjes aus dem Buch „Schatz, ick will nich in Urlaub“, das die Bürstelerin mit ihrem Mann Timo verfasst hat. Auch dieses Buch ist im neuen Bökerschapp zu finden.