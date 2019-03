Wildeshausen. Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer am Montag, 18. März 2019, um 12.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen erlitten.

Nach Polizeiangaben befuhr der 57-Jährige mit seinem VW Kleinwagen die Glaner Straße in Richtung Huntlosen. Kurz vor Erreichen der A1 übersah er den Sattelzug eines 53-jährigen Mannes aus Lemwerder, der mit seinem Gespann nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte.

Auf Sattelzug aufgefahren

Trotz einer eingeleiteten Bremsung konnte der 57-Jährige ein Auffahren auf den Auflieger nicht mehr verhindern. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Unterfahrschutz des Sattelanhängers, durch den der Mann schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitt. An seinem Kleinwagen entstanden Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro, so die Polizei. Der Auflieger wies keine sichtbaren Schäden auf. An der Unfallstelle waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Der angeforderte Rettungshubschrauber wurde für den Transport des verletzten Mannes nicht mehr benötigt. Die Glaner Straße war nach dem Unfall bis 14.10 Uhr gesperrt.