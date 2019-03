Ganderkesee. Das holländische Unternehmen Action plant die Neueröffnung seiner Filiale in Ganderkesee für den 23. Mai.

Das holländische Non-Food-Unternehmen Action will seine neue Filiale in Ganderkesee am Donnerstag, 23. Mai, eröffnen. Das hat Kim Vanessa Radak, Marketing & Communications Coordinator, auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Der Verbrauchermarkt zieht in das leer stehende Gebäude an der Bergedorfer Straße ein, in dem rund zehn Jahre lang der Textildiscounter Takko zu Hause war.

In Kürze Umbauarbeiten

In Kürze sollen die Umbauarbeiten beginnen. Dazu gehört laut Unternehmenssprecherin Radak unter anderem die Herausnahme einer großen Zwischenwand. Denn Action benötige für ihre rund 750 Quadratmeter große Verkaufsfläche den gesamten freistehenden Bereich, der derzeit noch durch eine Wand getrennt ist.

Mehr als 6000 Produkte

"Wir bieten fast alles von Alltagshelfern über Do-it-yourself-Zubehör bis hin zu überraschenden Hinguckern", informiert Radak. Ihren Angaben zufolge umfasst das Sortiment von Action mehr als 6000 Produkte, von denen nur ein Drittel zum festen Sortiment gehört, das das ganze Jahr über angeboten wird. Mehr als zwei Drittel der Produkte würden ständig wechseln. Jede Woche sollen mehr als 150 neue Produkte vorgestellt werden, so der Unternehmensplan. Die Produktpalette bestehe aus insgesamt 14 Kategorien: Dekoration, Heimwerken, Spielzeug und Unterhaltung, Büro und Hobby, Multimedia, Haushaltswaren, Garten und Outdoor, Waschen und Reinigen, Essen und Trinken, Körperpflege, Haustiere, Sport, Mode und Heimtextilien.

Personal gesucht

In der neuen Filiale will Action künftig 15 bis 20 Mitarbeiter beschäftigen. Das Team stehe allerdings noch nicht komplett fest. "In der Tat sind wir noch auf der Suche nach Personal", so die Sprecherin. Nähere Informationen gibt es unter www.action.jobs.

Mehr als 1000 Filialen

Der Konzern ist inzwischen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Österreich und Polen vertreten. Er betreibt mehr als 1000 Filialen.