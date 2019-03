Wildeshausen/ Falkenburg. Anlässlich der Hauptversammlung der Oldenburgischen Landschaft sind die Plattdeutschbeauftragte des Landkreises Oldenburg, die Falkenburgerin Angela Hillen und der langjährige Kommunalpolitiker Ernst-August Bode jetzt ausgezeichnet worden.

„Kultur fördern, Tradition pflegen, Natur schützen“, danach strebt die Oldenburgische Landschaft. Dazu gehört auch das Plattdeutsche. Dessen Förderer wurden jetzt ausgezeichnet. Anlässlich der Hauptversammlung der Oldenburgischen Landschaft sind die Plattdeutschbeauftragte des Landkreises Oldenburg, die Falkenburgerin Angela Hillen und der langjährige Kommunalpolitiker Ernst-August Bode jetzt ausgezeichnet worden.

Bode und Hillen geehrt

In der Wildeshauser Alexanderkirche erhielt Bode vom Landschaftspräsidenten Thomas Kossendey die Landschaftsmedaille. Hillen wurde mit der Ehrennadel bedacht. Auch der frühere Baudezernent des Landkreises Oldenburg, Folker von Hagen, wurde für seinen Einsatz um den Denkmalschutz mit einer Ehrennadel ausgezeichnet.

In seiner Begrüßung ging Landschaftspräsident Thomas Kossendey auf die drei Leitsätze der Oldenburgischen Landschaft „Kultur fördern, Tradition pflegen, Natur schützen“ ein und nannte Beispiele für entsprechende Projekte der Landschaft. „Zur Traditionspflege gehört auch die Erinnerung an herausragende und zukunftweisende historische Ereignisse“. So koordiniere die Landschaft ein Netzwerkprojekt zum demokratischen Aufbruch im Nordwesten, der mit der Revolution von 1918 begann.“

Aus Anlass des nun 100- jährigen Rechts von Frauen, an Wahlen teilnehmen zu dürfen, Jubiläum, lasen die Oldenburger Historikerin Prof. Dr. Gunilla Budde und die Rasteder Schauspielerin Sylvia Meining zum Jubiläum Frauenbriefen aus drei Jahrhunderten vor und stellten Charlotte Sophie von Aldenburg-Bentinck, Helene Lange und Hanna Arendt vor. Alle drei bedeutenden Frauen haben einen unmittelbaren oder mittelbaren Oldenburg-Bezug.

Förderpreise verliehen

Im Anschluss daran prämierte die Oldenburgische Landschaft die Arbeiten zweier Nachwuchswissenschaftler, die sich mit oldenburgischen Themen befassen. Den Förderpreis „Forschung Regional“ erhielt Johannes Birk für seine Bachelorarbeit „Lokale Amtspraxis im Herzogtum Oldenburg in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Beispiel aus dem Kirchspiel Visbek (Amt Vechta)“. Die Arbeit ist an der Universität Oldenburg im Fach Geschichte entstanden.

Ebenfalls einen der mit jeweils 500 Euro dotierten Förderpreise bekam Yulian Ide für seine Masterarbeit „Schort.stories. Ein literaturanthropologisches Experiment auf dem Land vor dem Hintergrund der Heimatliteraturtradition in Friesland“. Seine Arbeit ist an der Freien Universität Berlin im Fach Angewandte Literaturwissenschaft entstanden. Der Verfasser stellt darin die Frage, ob es einen Markt für moderne Heimatliteratur gibt.