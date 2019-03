Ganderkesee. Die Mitglieder des Ausschusses für Straßen und Verkehr in Ganderkesee müssen vor dem Ausbau der Fockestraße in Hoykenkamp noch eine Entscheidung treffen. Dabei geht es um Ergänzungen zum bereits beschlossenen Bauprogramm.

Die Fockestraße in Hoykenkamp soll nach derzeitigem Plan ab April ausgebaut werden. Das hat Sabine Finke, Fachdienstleiterin Straßen und Verkehr, auf Anfrage vor der nächsten Sitzung des Ausschusses für Straßen und Verkehr am Mittwoch, 20. März, 18 Uhr, im Rathaus mitgeteilt. Zuvor müssen die Ausschussmitglieder allerdings noch über eine Ergänzung zum bereits beschlossenen Bauprogramm für den Straßenabschnitt zwischen Bahn und Mittelweg entscheiden. Dabei geht es um Beete, die im Bereich der Fahrbahn angelegt werden sollen, und um eine teilweise Änderung der Querneigung der Straße.

Finke: Beetwunsch von Anwohnern

Der Wunsch nach Beeten kam Sabine Finke zufolge aus den Reihen der Anwohner bei der Anliegerversammlung zum Straßenausbau Mitte Dezember vergangenen Jahres. Die Beetflächen sollen verkehrsberuhigend wirken und den Charakter der Anliegerstraße unterstreichen, heißt es seitens der Verwaltung. Die Befürchtung der Anwohner: Nach dem Ausbau der Fockestraße könnten Kraftfahrer wegen des verbesserten Straßenzustands zu schnell unterwegs sein.

Gesamtkosten erhöhen sich

Durch das Anlegen der Beete erhöhen sich die Gesamtkosten laut Fachdienstleiterin geringfügig. Zur Erinnerung: Für den Ausbau der Straße müssen die Anwohner sowie die großen Firmen Palfinger Tail Lifts und Neuhaus Neotec Anliegerbeiträge bezahlen. Durch die Änderung der Querneigung könnten allerdings auch Kosten eingespart werden. Beginnen sollen die Ausbauarbeiten voraussichtlich im Bereich Mittelweg.





Trendelbuscher Weg: Es beibt beim Alten

Immer wieder Ärger hat es in den vergangenen Jahren um das Tempo auf dem Trendelbuscher Weg in Schierbrok/Stenum gegeben. Nachdem der Vorstoß von Anwohnern und der Mehrheit der Ausschussmitglieder gescheitert war, eine durchgängige Tempo-30-Zone von der Schierbroker Grundschule bis hinter der Kurve bei der ehemaligen Bäckerei einzurichten, wollte die CDU-Fraktion zumindest ein absolutes Haltverbot, um die Gefahren für Verkehrsteilnehmer durch parkende Autos zu minimieren. Nach Auffassung der Verwaltung liegen die Voraussetzungen für ein absolutes Haltverbot auf der nordwestlichen Seite zwischen Schule und Hausnummer 23 allerdings nicht vor. Das habe auch die Verkehrssicherheitskommission bestätigt. Es habe darüber hinaus auch bei Verkehrsüberwachungen seitens der Gemeinde und der Polizei keine "Auffälligkeiten im Verkehrsablauf" gegeben. Der Bereich bleibe jedoch auch in Zukunft unter Beobachtung.

Schwierige Verhandlungen

Im Ausschuss geht es außerdem um den Ausbau der Straße Hohenkamp in Rethorn. Dort soll eigentlich ein rund 575 Meter langes Teilstück von der Bahn bis zur Nutzhorner Straße ausgebaut und ein Gehweg angelegt werden. Das hapert laut Verwaltung aber daran, dass Anlieger dort für den Bereich zwischen Bahngleisen und der nächsten Kurve der Straße keine Flächen verkaufen wollen. Der Ankauf sei aber erforderlich, da dort wegen des Ausbaus der Graben verlegt werden müsse.



Verwaltung will nicht auf Gehweg verzichten

Die UWG-Fraktion hatte zwar Anfang Dezember des vergangenen Jahres erneut beantragt, den Gehweg aus dem Bauprogramm herauszunehmen. Doch darauf will sich die Verwaltung anscheinend nicht einlassen. Ihr Argument: "Der Ausbau ohne Gehweg und dafür mit einer verbreiterten Fahrbahn führt voraussichtlich dazu, dass sich die gefahrenen Geschwindigkeiten erhöhen und sich somit die Nutzung für schwächere Verkehrsteilnehmer verschlechtert." Darüber hinaus beruft sich die Verwaltung auf den Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 28. Februar 2018, die Straße mit Gehweg auszubauen. Jetzt sollen die Ausschussmitglieder darüber entscheiden, ob das Hohenkamp-Projekt erst einmal zurückgestellt werden soll.