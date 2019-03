Landkreis Oldenburg. Die Umweltpolitiker des Kreistags haben Sand ins Getriebe der Planung des Gewerbegebiets Wildeshausen-Nord gestreut, weil sie Bäume retten wollen. Jetzt müssen sie die Weichen neu stellen.

Sind Bäume vor dem Fällen zu retten, und wenn ja, wieviele und um welchen Preis? Und wer bezahlt die Rechnung? Das sind Fragen, auf die der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Landkreises Oldenburg morgen, Dienstag, eine Antwort finden soll. Es geht um die Bäume an der Iserloyer Straße im Bereich des geplanten Gewerbe- und Industriegebiets Wildeshausen-Nord in der Dötlinger Bauerschaft Hockensberg.

Überfällige Straßensanierung

Die Sanierung der Iserloyer Straße, einer Kreisstraße, ist seit Jahren fällig. Außerdem klafft im Abschnitt zwischen der Nebenstraße Brakland und der Bundesstraße 213 eine Lücke im Radwegenetz, und es zeichnete sich schon lange ab, dass das Gewerbegebiet eine Zufahrt über die Iserloyer Straße benötigt, eine Verbreiterung des Straßenkörpers für eine Linksabbiegespur eingeschlossen.

Komplette Baumreihe bedroht

Bei einem Lokaltermin des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses im Dezember ist der Vorschlag der Straßen- und Gewerbegebietsplaner durchgefallen, für den Straßen- und Radwegbau die komplette südliche Baumreihe zum Gewerbegebiet hin zu fällen. Auch etliche stattliche Buchen, deren Zustand Baumgutachter Helmut Titschak aus Hude als gut bis befriedigend beschreibt, würden aus dem Landschaftsbild und dem Naturhaushalt verschwinden.

Neun Varianten aussortiert

Die Kreisverwaltung zeigt nun in einer Auflistung zwölf Varianten auf, die mehr oder weniger stark in den Baumbestand eingreifen. Neun Varianten davon sind schon mal aussortiert, weil sie allzu offenkundige Nachteile mit sich bringen oder nicht mit dem Straßenbaurecht in Einklang zu bringen sind. Durchgefallen ist unter anderem der Vorschlag, eine neue Straße quer durch das Gewerbegebiet zu bauen. Zu viel Verlust an vermarktbarer Fläche, mehr Grundstückszufahrten als rechtlich zulässig, so die Begründung fürs Verwerfen dieses Vorschlags.

400.000 Euro Mehrkosten

Im Rennen geblieben sind für die Verwaltung drei Varianten, bei denen sieben, 13 oder 44 Bäume gefällt werden, mal mehr auf der Nord- und mal mehr auf der Südseite der Straße. Baumgutachter Titschak wird dem Ausschuss seine Sicht auf die Dinge erläutern. Und es wird wohl auch um die Frage gehen, wer die Mehrkosten von mindestens 400.000 Euro übernimmt. Dötlingen, Wildeshausen und Prinzhöfte, die das Gewerbe- und Industrieprojekt gemeinsam vorantreiben, sind der Überzeugung, dass das eine Sache des Landkreises ist.