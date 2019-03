Bookhorn. Die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Bookhorn kommen in Kürzte in der alten Schule im Ganderkeseer Ortsteil zusammen.

Günther Niehaus hat sich entschieden. Er möchte künftig mehr Zeit für seine Familie haben. Eine Entscheidung, die sie bei der Dorfgemeinschaft Bookhorn respektieren und akzeptieren, die im Verein aber auch den Blick nach links und rechts erforderlich macht.

Jahreshauptversammlung am 12. April

Denn Niehaus ist zweiter Vorsitzender der Dorfgemeinschaft und dass er diesen Posten nach langjähriger Tätigkeit in Kürze aufgeben möchte, macht eine Nachfolgeregelung erforderlich. Wer auf Niehaus folgt, soll in der Jahreshauptversammlung des Vereins entschieden werden. Sie findet statt am Freitag, 12. April, ab 19 Uhr im Sportlerheim der SG Bookhorn, das sich im Gebäude der alten Bookhorner Schule an der Grüppenbührener Straße befindet.

"Vorerst kein Sommerfest geplant"

Vorsitzender Carsten Busch macht im Vorfeld der Versammlung schon einmal darauf aufmerksam, dass in diesem Jahr der Apfelgarten neu gestaltet wird und deshalb „vorerst kein Sommerfest geplant“ sei. Erst im vergangenen Jahr war die Terrasse neu angelegt worden.

Auch die Bookhorner räumen auf

Neben dem Herrichten des Apfelgartens hat die Dorfgemeinschaft vor allem zwei weitere Aktionen in Planung. So wird sie sich am Samstag, 13. April, an der Aktion „Saubere Landschaft“ beteiligen. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der alten Bookhorner Schule. Werkzeug zum Greifen sollten die Teilnehmer mitbringen, Sicherheitswesten und Müllsäcke werden gestellt. Im Anschluss an die Arbeit gibt es in der alten Schule eine Verköstigung für alle ehrenamtlichen Helfer, bevor die Aktion gegen 14 Uhr ausklingt.

Radtour führt auch zum Heimatmuseum

Die Radtour der Dorfgemeinschaft ist diesmal für Samstag, 20. Juli, vorgesehen. Sie startet um 13 Uhr an der alten Schule. Als Zwischenstation ist das Heimatmuseum bei Vosteen in Schlutter eingeplant. Dabei sein können ausdrücklich auch Nichtmitglieder und neue Familien aus Bookhorn. Ziel der Radtour ist erneut Bookhorn, wo der Tag mit einem Grillen und Beisammensein an noch nicht festgelegter Örtlichkeit ausklingen soll.