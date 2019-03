Delmenhorst. Einen nachhaltigen Lebensstil zu führen, fällt vielen Menschen nicht so leicht. Im Interview erklärt Prof. Dr. Marcel Hunecke, woran das liegt und wie man daran arbeiten kann. Am Dienstag hält er im Rathaus Ganderkesee einen Vortrag dazu.

Der Umweltpsychologe Marcel Hunecke hält am Dienstag, 19. März, um 18.30 Uhr im Ganderkeseer Rathaus einen Vortrag zum Thema "Nachhaltig leben: Was wir von der Psychologie lernen können". Im Interview erklärt der 50-Jährige vorab, wie man sich für einen nachhaltigen Lebensstil motivieren kann und wie man auch ohne Urlaubsreisen mit dem Flugzeug entspannter lebt.

dk: Herr Hunecke, wohl fast allen Menschen ist grundsätzlich bewusst, dass wir mehr auf die Umwelt achten müssen. Warum fällt es vielen von uns trotzdem so schwer, einen nachhaltigen Lebensstil zu entwickeln?

Marcel Hunecke: In der Psychologie sprechen wir von fünf Barrieren, die uns bei der Umstellung des Lebensstils im Weg stehen: Information, Motivation, Planung, Umsetzung und Routinisierung. Jede Barriere ist eine neue Klippe, die man überspringen muss, um sein Ziel zu erreichen. Gerade beim Thema Nachhaltigkeit ist es wichtig, alle Phasen zu durchlaufen und seine gesamte Lebensführung umzustellen.

Worum geht es bei den fünf Barrieren genau?

Die Barrieren bauen aufeinander auf. Zunächst muss man sich aus den vielen und oft widersprüchlichen Informationen die richtigen heraussuchen. Gerade beim Klimaschutz gibt es einen hohen Informationsbedarf. Bei der Motivation ist es wichtig, seine Hierarchie von Zielen im Leben umzustellen. Nachhaltigkeit ist ein hohes Ziel, dem man alles unterordnen muss. Bei der Planung geht es dann darum, sich konkret Gedanken darüber zu machen, wie man sein Verhalten umstellen will. Das ist sehr stark individuell geprägt. Ist das passiert, geht es an die Umsetzung. Dabei muss man wiederum auf äußere Umstände achten. Will man zum Beispiel mehr Bus fahren, muss es auch passende Verbindungen geben. Ist das geschafft, dann ist es das Ziel, in eine Routinisierung zu kommen und sein Verhalten dauerhaft zu verändern.

Zur Person Prof. Dr. Marcel Hunecke (geboren 1968) ist Professor für Allgemeine Psychologie, Organisations- und Umweltpsychologie an der Fachhochschule Dortmund sowie Privatdozent an der Ruhr-Universität Bochum. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit Strategien zur Förderung nachhaltiger Lebensstile.

Hilft es, sich konkrete Ziele zu setzen, um sich zu motivieren?



Anzeige Anzeige

Ja, man sollte sich zunächst ein kleines Ziel suchen, von dem man glaubt, damit auch Erfolg zu haben. Nur dann wächst auch die Motivation, denn das gesamte Thema Nachhaltigkeit ist ein sehr schwierig zu erreichendes Ziel. Viel wichtiger ist es aber, die Persönlichkeit zu stärken, um ein stressfreieres und zufriedeneres Leben zu führen und dadurch positiv zur Nachhaltigkeit motiviert zu werden.

Was meinen Sie damit?

Um entschleunigt und nachhaltig leben zu können, können wir auf sechs psychische Ressourcen zurückgreifen, auf die ich auch in meinem Vortrag eingehe: Genussfähigkeit, Selbstakzeptanz, Selbstwirksamkeit, Achtsamkeit, Sinnkonstruktion und Solidarität. Beim Erreichen von Nachhaltigkeit ist die Moral ein wichtiger Bestandteil. Denn man kann nicht ohne jeglichen Verzicht nachhaltig leben. Man muss nur lernen, trotzdem ein subjektives Wohlbefinden herzustellen. Dafür hilft es, mit bestimmten Methoden diese Ressourcen bei einer Person zu fördern und sie dadurch stark zu machen. Das sollte aber keine Privatsache sein, sondern muss in größeren sozialen Settings wie zum Beispiel in Unternehmen und Schulen passieren.

Um sich vom Stress im Alltag zu erholen, fliegen viele Menschen in den Urlaub – und bekanntlich gehören Flugzeuge zu den größten Umweltverschmutzern. Wie ist hier die Verbindung eines zufriedeneren, aber auch nachhaltigeren Lebens herzustellen?

Wie bereits erwähnt, muss man auf Dinge verzichten können, um nachhaltig zu leben. Um aus dem Alltag herauszukommen, sollte man daher seine psychischen Ressourcen nutzen, insgesamt mehr runterkommen und so seine Lebenszufriedenheit steigern. Denn wenn die Persönlichkeit gestärkt ist, ist eine bestimmte Form von Reisen, wie zum Beispiel der Kurztrip in eine andere Stadt, gar nicht mehr angesagt – gerade diese Flüge sind ja das Schlimme. Dann geht es nur noch um weniger und dafür längere Reisen.

Haben Sie einen Tipp, was man kurzfristig schon tun kann, um seinen Lebensstil auf Nachhaltigkeit umzustellen?

Ich empfehle, aus dem Multi-Tasking herauszukommen und damit aufzuhören, ständig etwas zu tun zu haben. So bekommt man Ruhe und Zeit zur Reflexion. Wenn man sich mehr Räume für sich selbst schafft, kann man sich auch mehr Gedanken über die Ziele machen, die einem selber wirklich wichtig sind. Viele Menschen brauchen dabei Unterstützung, für die auch Unternehmen und Institutionen Freiräume schaffen müssen, damit dort dem Thema Nachhaltigkeit mehr Bedeutung beigemessen werden kann.