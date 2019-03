Die B212 ist zwischen Bookholzberg und Lemwerder gesperrt. Foto: Michael Gründel

Bookholzberg. Massive Schäden an einem Laster und einem Auto waren am Freitag die Folge eines Unfalls in Bookholzberg auf der B 212. Die Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen. Die Straße musste bis in den Abend gesperrt werden.