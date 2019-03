Ganderkesee. Mehr als 80 Schülerinnen und Schüler haben am Freitag, 15. März, in Ganderkesee für den Klimaschutz demonstriert.

Mit 20 Teilnehmern hatten die Organisatoren gerechnet, gekommen sind mehr als 80: Am Vormittag haben Schüler des Gymnasiums sowie der Oberschulen aus Ganderkesee und Bookholzberg an der ersten „Fridays for Future“-Demonstration in Ganderkesee teilgenommen. Vom Schulzentrum aus zogen sie durch den Ort bis vor das Rathaus und skandierten Parolen wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“ und „Wir sind die Zukunft“. Zahlreiche Teilnehmer hatten Plakate gebastelt. Auch einige Erwachsene schlossen sich der Schülerdemo an, um ihre Solidarität zu bekunden. Vor dem Rathaus riefen die Teilnehmer lautstark nach Bürgermeisterin Alice Gerkens. Die war allerdings wegen anderer Termine nicht vor Ort. In einer schriftlichen Stellungnahme lobte sie das Engagement der Jugendlichen. Es sei eine bewusste Provokation, für die Demo die Schule zu schwänzen – andererseits würde es sonst auch nie so viel öffentliche Aufmerksamkeit geben. Auch in Wildeshausen haben sich heute Schüler zum Demonstrieren für einen besseren Klimaschutz versammelt.