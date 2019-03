Hude/Ganderkesee. Die Wunderlinie von Bremen nach Groningen soll die Region nach vorne bringen. Hude plant den Einstieg ins Netzwerk, die Projektleitung hat auch Ganderkesee im Blick.

Die Wunderlinie zwischen Bremen und Groningen soll mehr werden als eine schnelle grenzüberfahrende Zugverbindung. Das hat ein Vortrag des Projektleiters Tjeerd Postma am Mittwoch im Huder Ausschuss für Gemeindeentwicklung verdeutlicht. Es geht um Fahrzeitverkürzung, aber auch um positive Effekte für die Kultur, die Wirtschaft, die Bildung und den Tourismus.

Hude soll mitziehen

Postmas Worte waren so überzeugend, dass Bürgermeister Holger Lebedinzew aller Voraussicht nach in der Gemeinderatssitzung am 28. März den Auftrag bekommen wird, per Unterschrift zu bekunden, dass die Gemeinde das deutsch-niederländische Gemeinschaftsprojekt unterstützt.

Ungeteiltes Ja der Politik

Überdies will Hude mit jeweils 750 Euro in den nächsten zwei Jahren dazu beitragen, dass ein tragfähiges Netzwerk der Gemeinden, Landkreise und Städte entlang der Wunderlinie entsteht. Der Fachausschuss steht einmütig hinter beiden Vorschlägen.

128-Millionen-Invest

Laut Postma hat das Projekt Wunderlinie in jüngster Zeit wichtige Hürden gemeistert. Neben den Bundesländern Niedersachsen und Bremen sowie der Provinz Groningen sei inzwischen auch die Unterstützung des Bundes gesichert, sodass die Ertüchtigung der Bahnstrecke für mehr und schnellere Züge bewerkstelligt werden kann. Es geht zunächst um bessere Unterbauten der Strecke in moorigen Gebieten und vor allem den Wiederaufbau der Friesenbrücke über die Ems, die 2015 von einem Schiff gerammt und zerstört worden ist. Die neue Brücke soll 2024 fertig sein. Im zweiten Bauabschnitt danach sollen vor allem eingleisige Streckenabschnitte zweigleisig werden. Dann sollen 128 Millionen Euro investiert sein, und die Fahrt von Bremen nach Groningen soll statt knapp drei Stunden nur noch gut zwei Stunden dauern. In einer dritten, laut Postma noch nicht durchgerechneten Bauphase soll das bis dahin erforderliche Umsteigen in Leer entfallen.

Bahnhofsumfeld im Blick

Nicht nur das Tempo soll mehr Reisende in die Züge bringen, sondern auch die Umfeldqualität nach dem Aussteigen. „Hier in Hude hat man noch was zu schaffen“, sagte Postma und benannte unter anderem Mängel hinsichtlich der Barrierefreiheit, den Zustand des Tunnelausgangs Süd einschließlich der felgenkillenden Fahrradständer. Zu verbessern sei das regionale Marketing, zum Beispiel mit besseren Hinweisen auf lohnende Ausflugsziele. Geld für solche Verbesserungen hat das Projekt Wunderlinie nicht zu verteilen, aber: „Der Weg nach Hannover ist kürzer, wenn ihn nicht die einzelne Gemeinde, sondern das Projektnetzwerk macht“, so Postmas Kollegin Bettina Fabich.

Ganderkesee ist am Ball

Anders als in Hude werden die Züge der Wunderlinie in Ganderkesee wohl nicht halten, interessant sollten in der Nachbargemeinde aber die Nebeneffekte sein. Die Gemeindeverwaltung hat an Workshops der Wunderlinie teilgenommen. In der nächsten Woche befasst sich der Verkehrsausschuss mit dem Thema. „Wir warten auf eine Einladung ins Ganderkeseer Rathaus“, betont Fabich.