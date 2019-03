Ganderkesee. Die Zahl der Einbrüche ist im Landkreis deutlich gesunken. Ganderkesee ist von diesem Trend aber ausgenommen.

Deutlich sinkende Zahlen für die Wohnungseinbruchdiebstähle hat die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg Land/Wesermarsch für den Bereich des Landkreises Oldenburg in ihrer Bilanz für 2018 verbucht. Die Gemeinde Ganderkesee muss man bei diesem positiven Trend aber ausnehmen: Hier ist die Zahl gestiegen.

60 Einbrüche in Ganderkesee

Laut Albert Seegers, Sprecher der Polizeiinspektion gab es im Jahr 2018 insgesamt 60 Einbrüche in Wohngebäude – davon 27 Versuche. Im vergangenen Jahr waren es "nur" 54, davon 24 Versuche. Das steht klar gegen den Trend des Landkreises, in dem die Zahl der Wohnungseinbrüche von 275 im Jahr 2017 auf 190 im Jahr 2018 gesunken ist. 84 davon waren Versuche. Insgesamt war die Fallzahl damit um über 30 Prozent gesunken.

Informationen zur Sicherheit bei Polizei

Gerke Stüven, die Leiterin des Kommissariats Wildeshausen, riet bei der Vorstellung der Kriminalitätszahlen zu baulichen Veränderungen am Haus, die es Einbrechern sehr deutlich erschwere, in Häuser zu kommen. Diese baulichen Veränderungen werden auch in Ganderkesee regelmäßig durch die Polizei vermittelt. Stüven macht klar, dass allein die Zeit, die ein Einbrecher zusätzlich brauche, um sicherere Türen oder Fenster zu überwinden oder letzte "Lücken" in der Sicherheit des Hauses zu finden, führe zu einem deutlich höheren Entdeckungsrisiko für einen Einbrecher.