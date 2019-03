Ganderkesee. Das Angebot für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde wächst. Das wurde im Bericht der Gemeindejugendpflegerin Hille Krenz im Ausschuss für Schulen, Jugend und Sport deutlich. Auch für die Integration wurde etwas getan.

Besonders in den drei Jugendhäusern Trend, Kaffeepott und Horst sind zusätzliche Angebote geschaffen geworden. So wurde Ende Januar 2019 eine Medienwerkstatt im Jugendhaus Trend eingerichtet, in der zum Beispiel Filme gedreht werden sollen. Matthias Heil, der dafür zuständig ist, soll das Angebot auch in die anderen beiden Häuser bringen. Erfreulich sei laut Hille Krenz, dass die Zahl der Besucher im Jugendraum Horst gestiegen sei, insbesondere beim neu eingeführten Jungentag.

Handwerkstag ausgebaut

Ein weiteres Erfolgsmodell sei auch der Handwerkstag, der dort nun auf weitere Räume ausgedehnt werden kann. Laut Gemeindesprecher Hauke Gruhn sind sowohl der Handwerks- als auch der Kindertag sehr gefragt gewesen. Auch vom Kaffeepott in Bookholzberg gab es Positives zu berichten: Das Projekt Mitternachtssport wird gut angenommen.

Jugendrat erfolgreich etabliert

Vier Mitglieder des neu gebildeten Jugendrats waren in der Sitzung des Ausschusses anwesend. Nach dem Neustart des vorher bestehenden Jugendparlaments seien darin nun zwölf Jugendliche von 10 bis 17 Jahren aktiv, berichtete Krenz. Im laufenden Jahr soll der Tagungsort des Rates an verschiedenen Stellen in der Gemeinde stattfinden. Die Transfers der Jugendrat-Mitglieder dorthin wird die Gemeinde organisieren.

Präventionsrat zieht positives Fazit

Die Gemeindejugendpflegerin Hille Krenz ist auch für den Präventionsrat tätig und lobte die im vergangenen Jahr erstmalig organisierte Aktion „Ganderkesee interkulturell“, bei der sich verschiedene Nationalitäten im Ortskern vorstellten. Eine Fortsetzung der damals gut angenommenen Aktion sei durchaus möglich, eine Entscheidung darüber stehe aber noch aus.

Auch 2019 soll einiges organisiert werden: Im Herbst wird der Tag der Zivilcourage erneut stattfinden. Im November gibt es wieder einen Workshop zu gendergerechter Erziehung gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten.