Ganderkesee. Die Zahl der Straftaten im Landkreis Oldenburg ist gesunken. Aber es gibt noch viele Drogen- und Diebstahlsdelikte.

Die Kriminalität im Landkreis Oldenburg sinkt weiter. 6019 Straftaten hatte es im Jahr 2018 gegeben, wie nun bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik bekannt wurde. Das sind fast 400 weniger und damit sechs Prozent weniger als im Jahr 2017. In fast allen Kriminalitätsbereichen ist die Zahl der Straftaten zurückgegangen. Sie bleibt aber – bei fallender Tendenz – im Fall der Rauschgiftkriminalität auf einem hohen Niveau.

Taten kommen eher zum Vorschein

375 Rauschgiftdelikte gab es 2018 im Landkreis Oldenburg. Das waren weniger als 2017 mit 481 Delikten – aber in den Jahren zuvor hatte die Zahl eher im Bereich der 250-300 Taten gelegen. Gerke Stüven, Leiterin des Polizeikommissariats Wildeshausen, meint aber: "Ich glaube ausdrücklich nicht daran, dass wir ein Problem haben. Vielmehr liegt es daran, dass wir die Dunkelheit heller werden lassen – die Taten kommen eher zum Vorschein." Insbesondere durch Kontrollen, auch im Straßenverkehr, werde man fündig. In der Hauptsache finde man Marihuanaprodukte, nur sehr selten synthetische Drogen oder gar Heroin. Von den 375 Drogendelikten gab es 156 in Wildeshausen (199 im Jahr 2017) und 81 in Ganderkesee (119 im Jahr 2017).

Mehr Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Neben den grundlegend fallenden Straftatenzahlen gebe es auch eine höhere Aufklärungsquote. Sie lag insgesamt bei 61,7 Prozent, gegenüber 61,1 Prozent im Jahr 2017. Die Rohheitsdelikte im Landkreis sind weniger geworden: 829 im Jahr 2018, 920 im Jahr 2017. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gab es 75 – drei mehr als 2017. Sie setzen sich fast ausschließlich aus Beziehungstaten zusammen. Klar weniger geworden sind die Wohnungseinbrüche: 190 gegenüber 275 im Jahr 2017.

Hauptaugenmerk auf Fahrraddiebstähle

Leicht gestiegen, und derzeit ein Hauptaugenmerk von Kommissariatschefin Stüven, ist die Zahl der Eigentumsdelikte. Sie ist zwar insgesamt gesunken, von 2143 im Jahr 2017 auf 1950 im Jahr 2018, aber gerade die Fahrraddiebstähle machen Sorgen: 451 waren es im Jahr 2017, 494 im Jahr 2018, vor allem im Bereich der Bahnhöfe Großenkneten, Wildeshausen oder Ahlhorn. Das würden viele zwar angesichts anderer Straftaten als "Luxusproblem" werten, so Stüven, für die Eigentümer sei es jedoch ein "unsägliches Ärgernis". Deshalb habe man bereits viel mobilisiert: Plakataktionen, Flyer, generell die Sensibilisierung der Fahrradbesitzer, dazu viele Fahrradcodieraktionen. Dabei übrigens gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Gemeinde, die die Vorhaben der Polizei stützen. Noch ein Erfolg sei das Aufstellen von abschließbaren Fahrradboxen am Bahnhof Großenkneten.