Ganderkesee. Ganderkeseer Schüler wollen am Freitag auf die Straße gehen, um für den Klimaschutz zu demonstrieren. 20 sind angemeldet, aber die Organisatoren hoffen auf viel mehr.

Schüler aus Ganderkesee wollen es der Schwedin Greta Thunberg gleichtun und am Freitag während der Unterrichts auf die Straße gehen, um für eine bessere Umweltpolitik zu demonstrieren.

Organisiert wird die Demonstration von den Eltern der Schüler. "Unsere Tochter findet die Klimaschutz-Initiative ganz toll und wollte sich auch gerne daran beteiligen. Sie sagte: 'Die ganze Welt macht mit. Nur hier passiert nichts'. Also haben wir beschlossen, das zu ändern", erklärt Sabine Donecker-Hoffmann.

Losgehen soll die Demo am Freitag, 15. März, um 11 Uhr am Schulzentrum Am Steinacker. Von dort aus wollen die Schüler zum Rathaus laufen, um an einer Abschlusskundgebung teilzunehmen. Angemeldet seien aktuell 20 Personen, man hoffe aber auf viel mehr, sagt Donecker-Hoffmann.

"Wir müssen etwas tun. Es ist fünf vor zwölf"

"Dann könnten wir der Politik zeigen, dass wir, denen das Klima wichtig ist und es schützen wollen, nicht alleine sind. Ich finde es großartig, was die Kinder da tun und bewundere diese Generation für ihren Mut. Und wir müssen etwas tun. Es ist fünf vor zwölf."

Die von Greta Thunberg mit Unterstützung der Hamburgerin Luisa Neubauer ins Leben gerufene Initiative „Fridays for Future“ hat in mehreren Städten bereits Jugendliche dazu motiviert, freitags den Unterricht zu schwänzen und statt dessen zu demonstrieren. Mit der Begeisterung für die Klimaschutz-Bewegung gehen aber auch Diskussionen um die verpasste Unterrichtszeit einher.

Politisches Engagement versus Schuleschwänzen

Dr. Renate Richter, Schulleiterin des Gymnasiums Ganderkesee sagt dazu in einer Erklärung: "Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass Bildung für eine erfolgreiche Gestaltung der Zukunft eine extrem wichtige Voraussetzung ist und bin daher wenig glücklich mit der Verknüpfung von politischem Engagement und Schuleschwänzen." Bezüglich der Konsequenzen, die den Schulschwänzern drohen, verweist das Gymnasium auf eine Mitteilung der Landesschulbehörde. Grundsätzlich rechtfertige die Teilnahme an Demonstrationen nicht das Fernbleiben vom Unterricht. Eine kurzzeitige Beurlaubung kann nur dann ausnahmsweise erteilt werden, wenn das mit der Demonstration verfolgte Ziel nicht mehr nach Beendigung des Unterrichts, also in der Freizeit, verwirklicht werden kann, heißt es von der Landesschulbehörde.

Ein Antrag auf Beurlaubung müsste rechtzeitig vorab schriftlich mit der Angabe der Gründe für die Beurlaubung bei der Schulleitung eingereicht werden. Entsprechende Anträge seien bei der Schulleitung bisher nicht eingegangen, erklärt Richter. Bleiben die Schüler ohne Beurlaubung durch die Schulleitung dem Unterricht fern, stellt dies ein unentschuldigtes Fehlen dar, teilt die Landeschulbehörde mit.