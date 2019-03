Heißt jetzt The Hangout: Teilt das Lokal das Schicksal der Vorgänger White Buffalo, Texas River Ranch und Landgasthaus Segelken? Die Hengsterholzer Gastronomie bleibt vorerst geschlossen. Foto: Thorsten Konkel

Ganderkesee-Hengsterholz. Absatteln in Hengsterholz: Gut ein halbes Jahr nach ihrer Wiedereröffnung lahmt die Westerngastronomie "The Hangout" in Hengsterholz. Seit einigen Tagen ist das Lokal geschlossen.