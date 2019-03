Hude. Im Kulturhof Hude ist ein Treffpunkt für Eltern und Kinder von ein bis drei Jahren eingerichtet worden. Das Café Bobbycar ist mittwochvormittags geöffnet.

Mütter und Väter haben am Mittwoch mit ihren Kindern im Kulturhof Hude die Einweihung des Cafés Bobbycar gefeiert. „Es ist außerhalb der Ferien an jedem Mittwoch von 9.30 Uhr bis 11 Uhr geöffnet. Neue Eltern und Kinder sind stets willkommen“, berichtet Beate Pollak, die in der Verwaltung des Landkreises Oldenburg die Frühen Hilfen koordiniert.

Miteinander kennenlernen

Das Café Bobbycar ist ein zwangloser Treffpunkt für Eltern und Kinder im Alter von einem bis zu drei Jahren. Die Kinder lernen das Miteinander mit Gleichaltrigen kennen. Es wird gesungen und gespielt. Die Eltern haben die Gelegenheit, untereinander Erfahrungen auszutauschen. Unterstützt werden sie von der Erzieherin Insa von Halem und von Elisabeth Al-Bloushi, die im Café Bobbycar ehrenamtlich mitarbeitet. „Unsere Erzieherin hilft auch weiter, wenn Eltern tiefergehende Probleme an sie herantragen“, erklärt Pollak. „Eltern lernen sich frühzeitig kennen. Es bilden sich Interessengemeinschaften und Freundschaften“, ergänzt Pollak. Sie sehe das Café Bobbycar nicht als Alternative zur Betreuung in der Krippe und in der Tagespflege, sondern als Ergänzung.

Kosten- und zwangloses Angebot

Der Landkreis Oldenburg trägt die Kosten, und die Gemeinde stellt die Räume im Kulturhof. Der Besuch ist für die Eltern und Kinder kostenlos, An- und Abmeldungen sind nicht erforderlich. Für Kinder kann es einen nahtlosen Übergang aus dem Café Kinderwagen geben, das im Kulturhof donnerstags von 9.30 Uhr bis 11 Uhr für Eltern und Kinder bis zu einem Jahr geöffnet ist.

Treffpunkt der Generationen

Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew stellt fest, dass sich der Kulturhof, einst ein Jugendzentrum, unter der Leitung von Anja Peters das Profil eines Hauses der Generationen entwickelt hat. „Hier kommen Kleinstkinder genauso zu ihrem Recht wie die Senioren im PC-Club. Schön ist es, dass es immer wieder bei gleichzeitig laufenden Veranstaltungen Begegnungen der Generationen gibt“, freut sich der Bürgermeister.