Bookholzberg. Das Aus für das erst 2017 wiederbelebte Bobby-Car-Rennen an der Bookholzberger Schleife haben die Organisatoren vom Verein „Wir in Bookholzberg“ (WiB) am Mittwochmorgen, 13. März 2019, erklärt.

Erst im Frühjahr 2017 hatte das Organisations-Trio bestehend aus Peter Hasselberg, Steffen Block und Dennis Hafemann das traditionsreiche Spaßrennen mit den kleinen Rutschautos erfolgreich nach sechsjähriger Pause wiederbelebt. "Nach monatelangen Planungen und viel ehrenamtlicher Arbeit feierte das Bookholzberger Bobby-Car-Rennen am 13. August 2017 eine gelungene Wiederkehr", erinnerte Steffen Block. Und auch 2018 zog das Event wieder wahre Zuschauermassen an die Rennstrecke in Bahnhofsnähe. "Durch die Unterstützung von Funk und Fernsehen kamen unsere mutigen Rennfahrer sogar ganz aus Hamburg und Berlin zur Bookholzberger Schleife", so Block weiter.

Organisatoren treten voll auf die Bremse

Trotz des großen Erfolgs hat Block am Mittwoch auch im Namen seiner Mitstreiter voll auf die Bremse getreten: "Das Rennen auf der Bookholzberger Schleife können bis auf Weiteres nicht mehr durchführen", teilte er mit. Als Gründe benannte Block neben personellen Sorgen auch die steigenden behördlichen Auflagen sowie Probleme mit Anwohnern. So sei das Rennen nicht mehr zu stemmen.





Motor des Rennens ins Stocken geraten

"Peter Hasselberg ist immer ein Motor der Veranstaltung gewesen, er fällt krankeitsbedingt aus", bedauerte Block. Sorgen hätten den Organisatoren auch die Straßenabsperrungen bereitet. "Und schließlich war die Gema-Gebühr für das Abspielen von Musik mit rund 800 Euro einfach zu hoch", führte Block als weiteren Grund an. Keine Schwierigkeiten habe dagegen die Suche nach Sponsoren bereitet. "Das hätten wir auch 2019 hingekriegt", machte der Organisator deutlich. Ob es für das Rennen eine Zukunft gibt? "In diesem Jahr jedenfalls nicht", stellte Block fest. Selbst, wenn es gelänge, für die Organisation weitere Mitstreiter zu finden, müssten diese erst eingearbeitet werden. "Und das geht nicht mal eben in kurze Zeit", betonte Block. Ganz für tot erklären wollen die Bobby-Car-Freunde ihr Event aber nicht. "Wir hoffen, dass wir langfristig eine Lösung finden", blickte Block voraus. Eine Ersatzveranstaltung soll es im Sommer aber nicht geben. "Wir bleiben in Bookholzberg beim Frühlingsfest am Sonntag, 28. April 2019, und beim Weihnachtsmarkt am Wochenende 14./15. Dezember", machte Block deutlich.