Ganderkesee. 2019 ist Orgeljahr in Niedersachsen – und das soll zum 300. Todestag von Arp Schnitger ganz im Zeichen des niedersächsischen Orgelbauers stehen. Beim Auftaktkonzert der Kampagne "Hoch empor – Orgeln in Niedersachsen" in Ganderkesee feierte ein besonderer Gast Geburtstag.

So einen Geburtstag feiert man auch nicht alle Tage. In einer voll besetzten Kirche St. Cyprian und Cornelius wurde Thomas Adomeit, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, am Dienstagabend mit einem „Viel Glück und viel Segen“ vom Publikum und einem ganz besonderen Gast bedacht: Björn Thümler, niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur.

Doch das vom Minister spontan angeregte Geburtstagsständchen war freilich nicht der Anlass dieser Veranstaltung. Sie galt eigentlich einem anderen: dem Orgelbauer Arp Schnitger. Dessen Todestag jährt sich in diesem Jahr zum 300. Mal und deshalb steht 2019 im Zeichen des Niedersachsen. Mit der Kampagne Kampagne "Hoch empor – Orgeln in Niedersachsen" will Musikland, eine Projektinitiative des Kultusministeriums, der Stiftung Niedersachsen sowie der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, mehrere Veranstaltungen zur Orgelkultur organisieren. Der Auftakt fand nun in Ganderkesee mit einem Konzert statt.

Denn eine der noch rund 20 Orgeln in Niedersachsen, die Schnitgers Handschrift tragen, steht in der Kirche St. Cyprian und Cornelius. „Das ist eine ganz besondere Orgel“, sagte Musikland-Sprecher Thorge Freidel über das 1699 erbaute Instrument. Seit der Restaurierung klängen die mitteltönigen Stimmen wieder wie zu Zeiten des großen Orgelbauers. Den vielen noch unbekannten Schnitger einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, sei eines der Ziele dieser Kampagne. Dem schloss sich auch Kultusminister Thümler an: „Das ist ein fundamentaler Schatz, den wie über die Grenzen hinaus bekannt machen wollen.“ Das norddeutsche Understatement sei hier fehl am Platz. „Wir müssen zeigen, was wir haben“, bekräftigte der Minister; lokalpatriotischer Stolz sei dabei durchaus erlaubt.

Zu Unrecht unbekannt

Für zu Unrecht unbekannt hielt Markus Lüdke, Musikland-Geschäftsführer, den Orgelbauer: „Arp Schnitger war Modernisierer, Ingenieur, Erfinder, Künstler und Unternehmer. Er hat die norddeutsche barocke Orgelbauschule begründet“, betonte er. Schnitger habe die Produktion komplett umgestellt, die Orgelpfeifen und -teile zentral in der Werkstatt hergestellt und sie dann von Gesellen in den Kirchen aufbauen lassen. „Er hat das Wissen zentral gebündelt und ein weltumspannendes Netzwerk gebündelt. Logistisch und ingenieurtechnische Glanzleistung“, sagte Lüdke weiter. Rund 120 Orgeln habe Schnitger dadurch in seiner Schaffenszeit gebaut, weitere 30 modernisiert und die bis Portugal und Argentinien exportiert.

Dass auch Ganderkesee noch über eine verbleibende Schnitger-Orgel verfügt, ist nicht die einzige besondere Geschichte zu diesem Instrument, wie Bürgermeisterin Alice Gerken erinnerte: Zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren es mutige Männer gewesen, die jede einzelne Orgelpfeife abgebaut und eingemauert haben, damit sie nicht eingeschmolzen werden. „Wir müssen sehr dankbar sein, dass sie vor dem Untergang bewahrt wurden“, sagte sie. Die Orgeln gehörten zu den wichtigsten Kulturgütern der Region.





Zum Geburtstag ein Konzert mit eben diesem Instrument zu hören, daran konnte sich auch Bischof Adomeit sichtlich erfreuen. Die Orgeln seien Zeugnisse des Glaubens früherer und heutiger Generationen. „Wir sind täglich von Geräuschen und Tönen umgeben, ob wir wollen oder nicht. Da ist dieser Abend ein besonderes Geschenk“, sagte er. Denn hier seien die Töne bewusst abgestimmt auf Mensch, Raum und Instrument. Zu diesem Konzert wurde allerdings nicht einzig die Schnitger-Orgel von Thorsten Ahlrichs und Daniel Stickan zu verschiedenen musikalischen Darbietungen bespielt: Der Chinese Wu Wei zeigte seine Fertigkeiten an der chinesischen Mundorgel (Sheng), Veit-Jacob Walter präsentierte das Organetto, eine mittelalterliche Trageorgel.