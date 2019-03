Bookholzberg. In Bookholzberg gibt es noch viele freie Baugrundstücke.

Das noch „relativ entspannte Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage“ auf dem Bookholzberger Grundstücksmarkt wird nicht von Dauer sein, weiß der für Bauangelegenheiten zuständige Peter Meyer: „In vier, fünf Jahren werden wir neue Antworten suchen müssen.“ Nachverdichtung also, oder Umwandlung, wie es auf dem Gelände der vor einigen Jahren abgebrannten Gaststätte „Zum Bookholzberg“ geschehen ist.

Meyers Vortrag im Gasthaus „Zur Linde“ anlässlich der Versammlung des Orts- und Heimatvereins Bookholzberg-Grüppenbühren glich am Montagabend einem Streifzug durch den gesamten Ort. Dabei nahm Meyer ein eifrig Fragen stellendes Heimatverein-Publikum mit. Fragen etwa nach einem Einzelhändler am Neubaugebiet Bargup. Antwort: Das sehe inzwischen gut aus. „Netto“ hatte vor längerer Zeit abgesagt, aber jetzt gebe es zwei neue Interessenten.

Thema Feuerwehrgerätehaus

Fast geklärt ist auch das Thema Feuerwehrgerätehaus. 2020 könnte der Bau auf dem Gelände am Wellenhofsweg starten, sagte Meyer. Lieber hätte die Gemeinde auf dem Nachbargrundstück, das die Firma Nehlsen verlassen wird, gebaut. Doch die Eigentümerin hat andere Pläne – es wird eine Neuansiedlung geben. Politisch entschieden werden muss noch, was mit alten Feuerwehrhaus geschieht: Abriss für Wohnungsneubau oder Erhalt, wie es diverse Vereine vorschlagen.









Bauen in Kühlingen nicht ausgeschlossen

Einige wenige Bauflächen könnten in Kühlingen entstehen. Abhängig ist das skurrilerweise von einem Abwasserrohr, das für eine trockenere Umgebung sorgen soll. Das Druckrohr will der Wasserverband durch eine nicht mehr genutzten Gasleitung schieben.

Bisher befinden sich an den Häusern im Dorf noch Kleinstkläranlagen. Mit dem neuen Abwasserrohr zur Delmenhorster Kläranlage könnten die Besitzer diese aufgeben und sich an das Rohr anschließen. Damit würden sie kein Wasser mehr aus ihrer Kläranlage in die umliegenden Gräben leiten, weswegen wohl neue Baugebiete ausgewiesen werden könnten. Kostenlos wird der Anschluss ans Abwassernetz für die Besitzer aber nicht sein.

Ausbau des Ohlenbuschwegs

Für die Straßen kündigte Meyer für die Jahre 2021 oder 2022 unter anderem den Ausbau des Ohlenbuschwegs an. Jahre später könnte sich der Ausbau des Hohenheider Wegs anschließen. Dazu steht eine Querung der Huder Straße (Höhe Wohnpark an der Ellerbäke) vor der Ausschreibung. Auch der Gehweg solle verbreitert werden – Baubeginn noch 2019. Beschäftigen wolle sich die Verwaltung noch mit einer Querung der B 212 in Höhe der August-Hinrichs-Straße.

Zustand der Radwege problematisch

Ein „generelles Problem“ sei der Zustand der Radwege, sagte Meyer. An vielen Stellen werde sich etwas tun, sagte er, warb aber auch für das umstrittene Thema „Radfahren auf der Straße“. Innerorts sei es auf nicht allzu stark befahrenen Straßen am sichersten für Fahrradfahrer, wenn sie sich zutrauten, mit dem Autoverkehr zu fließen. Radfahrer sollten selbstbewusst und „ruhig mal mit Ellenbogen fahren“. Meyer wies auf den von Autos einzuhaltenden Sicherheitsabstand von 1,50 Metern zum Radfahrer hin und appellierte an die Autofahrer, mehr Rücksicht auf Radfahrer zu nehmen. Es sei kaum schlimm, mal eine Minute hinter einem Radfahrer zu bleiben, wenn der Platz auf der Fahrbahn nicht zum Überholen reicht.