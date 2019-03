Hude. Die weit und breit einzigartige, aber bröckelnde Klosterruine in Hude soll für 520.000 Euro saniert werden. Die Gemeinde als Pächterin hofft, dass die Arbeiten 2020 geschafft werden.

Seit nun bald zwei Jahren hält ein schmuckloser Bauzaun spontane Besucher von den bröckelnden Resten der Klosterruine in Hude fern; das Betreten des Ruinenbereichs ist nur nach Voranmeldung bei Führungen über sichere Wege möglich. Doch das soll nur eine kleine Episode in der bald 800-jährigen Klostergeschichte sein. In einer Versammlung der Freunde des Klosters Hude hat Bürgermeister Holger Lebedinzew berichtet, dass Anträge auf Zuschüsse für die Sanierung der maroden Stellen im Mauerwerk an den Bund und das Land abgeschickt worden sind.

Sanierung zum Vereinsjubiläum

Die Gemeinde als Pächterin des kulturhistorischen Aushängeschildes hofft, dass die Bewilligungsbescheide noch vor der Sommerpause eintreffen und dass die Sanierung noch im Jahr 2020 abgeschlossen werden kann. Für die Klosterfreunde wäre das ein willkommenes Geburtstagsgeschenk: Der Verein feiert im nächsten Jahr das 40-jährige Bestehen.

Jeden Winkel untersucht

Das Architekturbüro Angelis und Partner hat die Vielzahl von Schäden aufwendig kartiert, auch mit Hilfe von Industriekletterern, die in jeden Winkel des Mauerwerks geblickt und auch von oben geschaut haben. Laut Artur Saathoff, Denkmalexperte des Architekturbüros, haben die Witterung und im Mauerwerk wurzelnde Pflanzen zu bröckelndem Mörtel, platzenden und herausbrechenden Ziegeln bis hin zur Steinschlaggefahr geführt. Bei früheren Sanierungen seien auch ungeeignete Materialien wie Asphalt und Zement eingesetzt worden. Einzig der schräg stehende, vor Jahrzehnten stabilisierte Nordpfeiler zeige zurzeit keinen Sanierungsbedarf. Saathoff zufolge kostet die Sanierung 520.000 Euro. Die Summe enthält auch 65.000 Euro für eine neue 200 Meter lange Einzäunung, die in das Klosterareal passt.

Kulturhistorisch wertvoll

Bürgermeister Lebedinzew hofft, dass sich der Bund und das Land die Summe komplett teilen. Das Klosterareal sei einzigartig in der Region. Saathoff wies darauf hin, dass die Denkmalbehörde der Klosterruine vor mehr als 30 Jahren das Prädikat „von besonderer kultureller und nationaler Bedeutung“ zu gesprochen habe. Damit werde „geizig“ umgegangen. Er kenne im gesamten Weser-Ems-Raum nur fünf weitere Baudenkmäler mit dieser Auszeichnung.

Rademacher neuer Vorsitzender

Neuer Vorsitzender der Klosterfreunde ist der bisherige zweite Vorsitzende Klaus Rademacher. Wolfgang Schaller hat das Amt an der Spitze des Vereins auf eigenen Wunsch aufgegeben, bleibt dem Vorstandsteam aber als Rechnungsführer erhalten. Zum zweiten Vorsitzenden wurde Rudolf Genz gewählt.