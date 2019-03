Falkenburg. Die Nacht war der kurz, der Dreh umso länger: Am Dienstag hat das Filmteam von „Mein Lokal, dein Lokal“ auf dem Campingplatz am Falkensteinsee gedreht.

Morgens um neun reibt sich Rieke Meiners den Schlaf aus den Augen und hofft ein paar Schluck Kaffee, der sie für die nächsten Stunden wach hält. Der erste Drehtag steckt der Betreiberin des Campingplatzes am Falkensteinsee noch in den Knochen, doch an Ruhe ist auch jetzt nicht zu denken. Kurzes Durchatmen, dann heißt es im Büro der Anmeldung auch schon wieder „Kamera läuft!“. Das Ende des Tages – es ist noch lange nicht in Sicht.



Dreh für Kabel1-Format „Mein Lokal, dein Lokal“

Tag zwei beim Dreh zur zweiten Spezialausgabe des Kabel1-Formats „Mein Lokal, dein Lokal“, in der vier Campingplatzbetreiber aus Norddeutschland gegeneinander antreten. In dem Urlaubsspecial geht es dieses Mal nicht nur ums Essen, dieses Mal wird das Gesamtpaket bewertet. Wie ist der Service? Wie sauber ist die Anlage? Wie schmeckt das Essen? Was für Schlafmöglichkeiten gibt es? Und wie gut ist das Freizeitangebot?





Von all dem sollen sich die Konkurrenten überzeugen, tatsächlich zu sehen bekommen die Protagonisten in Wirklichkeit nur das, was im Drehplan steht. Und so stehen Anke Hestermann de Boer vom Südseecamp Wietzendorf und Thomas Folli von den Weserterrassen in Polle trotz Sturmtief „Franz“ und eisigem Wind aus Südwest vor mit Wasser bedeckten Minigolfbahnen und tun so, als hätten sie gerade ein paar Spiele absolviert. Ihr Fazit fällt am Ende dennoch positiv aus: „Die Anlage sieht gut aus, alles sauber und ordentlich.“





Dauercamper spielen auch mit



Etwas wärmer haben es unterdessen Waltraud und Norbert Tams aus Bremen, seit 41 Jahren Dauercamper am Falkensteinsteinsee und seit mehr als zwei Stunden in Dauerwartestellung bei Kaffee und Tee im platzeigenen Restaurant „Seehus“. „Was wir genau hier sollen, wissen wir noch gar nicht. Aber wir sollten erst mal hier sein.“ Also warten sie ohne zu murren und freuen sich schließlich, dass sich Meiners Mann Rik Geiger zu ihnen gesellt, der kurz zuvor noch vor laufender Kamera Minigolfschläger verteilt hat.

Vier Tage lang bereisen die Campingplatzbetreiber ihre Plätze, um sich gegenseitig unter die Lupe zu nehmen und neben dem Essen Service, Sauberkeit und Co. zu bewerten. Der Betreiber mit der höchsten Punktzahl gewinnt und darf sich auch noch über 3000 Euro Preisgeld freuen.

Dafür kommen die Protagonisten mitunter ganz schön in Schwitzen. Standen sie am Montag noch auf dem Campingplatz Haddorfer Seen in Wettringen im Münsterland vor der Kamera, ging es nach einer sehr kurzen Nacht am Dienstag bereits weiter nach Falkenburg, zum Hauptdrehtag von Rieke Meiners. Am Mittwoch steht bereits das Südseecamp in Wietzendorf auf dem Programm, am Donnerstag der Platz „Weserterrassen“ in Polle im Weserbergland.

„Wirklich vergleichen kann man die Plätze aber eigentlich nicht, sie alle haben ganz unterschiedliche Ausrichtungen“, schildert Falkensteinsee-Inhaberin Rieke Meiners . „Dazu bekommen wir auch gar nicht alles zu sehen und das macht es dann nicht ganz leicht.“ Trotzdem macht sie gerne mit. „Es ist für uns alle ja eine gute Werbung.“





Eigentlich geht es ums Essen

Und so geht es in dem Campingplatzspecial von „Mein Lokal, dein Lokal“ auch erst am Ende des Tages ums Essen. Den Dreh am Herd mit Profikoch Mike Süsser hat das Fernsehteam bereits letzte Woche abgewickelt, jetzt wird nur geguckt, wie es der Fachkonkurrenz schmeckt. Ihr kritisches Urteil bleibt bis auf weiteres jedoch geheim. Die Auflösung bringt die Ausstrahlung der Sendung in zwei Monaten.