Stenum. Bei einer „Modenschau zum Frühling“ haben sich am Dienstag mehr als 300 Landfrauen im Stenumer Hotel und Restaurant Backenköhler über aktuelle Frühjahrs-Modetrends informieren lassen.

Die Schau des Ganderkeseer Landfrauenvereins wurde von den Firmen Jeans-Scheune, Petra-Eggers-Moden sowie vom Schuhhaus Denker unterstützt. Für die passenden Frisuren sorgte der Salon Hair Cut an der Wittekindstraße. Modisch geht es bei den Ganderkeseer Landfrauen am Dienstag, 19. März 2019, weiter.

Schmuckkurs in Delmenhorst folgt

Von 19 bis 21 Uhr lautet dann in der Boutique von Sonja Antons an der Cramerstaße in Delmenhorst das Motto „Warum immer Schmuck kaufen?“ Sonja Antons zeigt in dem Kurs auf, wie Frauen ihren eigenen Schmuck herstellen können, um ihre Persönlichkeit zu betonen.