Wardenburg. Beim Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Wardenburg sind am Dienstagvormittag, 12. März 2019, zwei Personen schwer verletzt worden.

Ein Mann, dessen Identität nach Polizeiangaben noch nicht feststeht, befuhr mit seinem Kleintransporter gegen 10.50 Uhr die Oldenburger Straße in Richtung Ahlhorn. In Höhe der Wikingerstraße geriet er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem VW eines 49-Jährigen aus Wardenburg zusammen.



Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Durch den Frontalzusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen. Sie befanden sich bei Eintreffen der Beamten der Polizei Wardenburg bereits zur Versorgung in Rettungswagen und wurden in Krankenhäuser gefahren. Die Schäden an beiden Fahrzeugen wurden als wirtschaftliche Totalschäden eingestuft. Beziffert wurde der Schaden auf 30.000 Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeugwracks und Reinigung der Fahrbahn wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.