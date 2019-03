Ganderkesee Senioren sollten sich früh genug informieren, wie sie im Alter wohnen wollen. Deswegen veranstaltet der Seniorenbeirat einen Info-Vortrag.

Viele Senioren beschäftigen sich mit dem Thema, wie sie im Alter wohnen möchten. Aufgrund dessen zeigt der Seniorenbeirat der Gemeinde Ganderkesee im Rahmen der Vortragsserie „Für mehr Service und Lebensqualität im Alltag“ verschiedene Möglichkeiten auf, wie Senioren diese Frage am besten angehen können, da es wichtig ist, sich früh genug mit diesem relevanten Thema auseinanderzusetzen.

Mietwohnung statt Haus

„Biete altes Haus gegen kleine Wohnung“: Ein Tausch des viel zu großen Hauses gegen eine kleine, seniorengerechte und auch finanzierbare Mietwohnung, das ist der aktuelle Wunsch vieler alleinstehender Senioren.

Seniorengerechtes Wohnen beinhaltet beispielsweise Barrierefreiheit, ein altersgerechtes Bad oder bessere Beleuchtung bei schwindender Sehkraft.

Wer sich dafür interessiert, wie dieser schwierige Schritt zeitgleich und zuverlässig funktionieren kann, hat die Möglichkeit, sich bei den Vortragsveranstaltungen des Seniorenbeirats zu informieren, erklärt Erika Lisson vom Seniorenbeirat.

Seniorengerecht umziehen

Reiner Fulst, Vorstand des Bauvereins Delmenhorst EG, ist vom Seniorenbeirat eingeladen worden, um anhand von Beispielen zu erklären, wie ein seniorengerechter Umzug realisiert werden könnte.

Da der Vortrag am 14. März restlos ausgebucht ist, besteht noch die Möglichkeit, sich für den Vortrag am 11. April anzumelden. Dieser findet um 19 Uhr im Alten Rathaus in Ganderkesee, Rathausstraße 24, Raum 5, statt. Die Anmeldung ist unbedingt telefonisch unter (04222) 44444 erforderlich.