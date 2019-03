Ganderkesee Die Kinder beim Kindergartennotdienst am 1. August 1995 zeigt das dk-Nostalgiebild.

Viele Kinder in einem kleinen Haus: Am Mittwoch, 1. August 1995, trat aufgrund der Ferienzeit der Kindergartennotdienst in Kraft. Wer Personen auf dem Foto wiedererkennt, kann unter der Woche ab 10 Uhr telefonisch unter (04221)156122 Hinweise im Redaktionssekretariat abgeben. Auf dem Bild vom 9. März haben Klaus Garbade und Egon Budde jeweils Peter Bertoleit und Heribert Kuchinke erkannt. Alle Nostalgiefotos gibt es hier.