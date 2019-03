Ganderkesee/Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Die Hebammenzentrale für den Landkreis Oldenburg und die Stadt Delmenhorst geht Anfang April an den Start. Am Montag sind in Ganderkesee 30 Hebammen informiert worden.

Ganderkesee/Delmenhorst/Landkreis Oldenburg Schwangere Frauen und Hebammen zusammenbringen, das ist bisher im Landkreis Oldenburg und in Delmenhorst ein aufwendiges und oft auch ergebnisloses Unterfangen. Ab Montag, 1. April, soll es vorbei sein mit dem Abtelefonieren langer Hebammenlisten. Dann geht die Hebammenzentrale für die Gesundheitsregionen Landkreis Oldenburg und Delmenhorst an den Start. „Bis dahin haben wir eine zentrale Rufnummer“, kündigt Dr. Johann Böhmann an. In seinem Delmenhorster Institut für Gesundheitsförderung (DIG) wird die Hebammenzentrale angesiedelt.

Ressourcen besser verteilen

Die Hebammenzentrale ist eine Antwort auf den seit Jahren beklagten Hebammenmangel. „Wir wollen die kleinen Ressourcen, die wir haben, besser verteilen und nicht auf den Zufall setzen, dass Frauen eine freie Hebamme erreichen“, erklärt Susanne Kaina. Die Stenumerin arbeitet bisher je zur Hälfte in der Geburtshilfe des Josef-Hospitals in Delmenhorst und in einer freien Hebammen-Praxis und will künftig wie ihre Kolleginnen Inga Stoffel und Ulrike Wellborg in der Hebammenzentrale arbeiten, wenn dort die Fachfrau gebraucht wird. „Dort werden ausschließlich Hebammen eingesetzt. Ich würde mich nicht trauen, ans Telefon zu gehen“, betont Böhmann, einst Chefarzt der Kinderklinik Delmenhorst.

38 Hebammen für 2100 Geburten

In Delmenhorst und im Landkreis Oldenburg werden jährlich 2100 Kinder geboren. Hebammen bieten Müttern und Paaren Vorbereitungskurse an und begleiten die Geburt. Probleme sind vor allem im Bereich der Nachsorge erkannt. „Für die Nachsorge haben wir im Landkreis Oldenburg noch 26 freiberufliche Hebammen. Es waren mal 50. In Delmenhorst gibt es noch zwölf Freie“, berichtet Dr. Jürgen Ohlhoff, der Leiter des Gesundheitsamts im Kreishaus. Um die stark begrenzte Zahl der Kräfte optimal einsetzen zu können, wird eine Datenbank der Kern der Büroausstattung der Hebammenzentrale sein. 30 Hebammen sind gestern im Ganderkeseer Rathaus mit ihrem Umgang bekannt gemacht worden und mit anderen Möglichkeiten der Entlastung von administrativen Tätigkeiten, die die Hebammenzentrale bieten kann. Andernorts, zum Beispiel in der Stadt Oldenburg, habe sich das bewährt, sagt Böhmann.

Wiedereinsteigerinnen willkommen

„Der Vorteil für die Mütter und Eltern ist es, dass sie nur eine Ansprechpartnerin haben statt 26, von denen vielleicht gar keine Zeit hat“, ergänzt Böhmann. Er weist darauf hin, dass die Hebammen den Service der Hebammenzentrale dank Zuschüssen – in diesem Jahr 38000 Euro aus der Kreis- und 20900 Euro aus der Stadtkasse – kostenlos in Anspruch nehmen können. „Vielleicht schaffen wir es sogar, einige Hebammen für einen Wiedereinstieg zu gewinnen, die in den letzten Jahren enttäuscht und erschöpft ausgestiegen sind“, blickt Ohlhoff voraus.

Anspruch auf Nachsorge

Die Mütter und Eltern haben einen Anspruch auf Nachsorge, die Finanzierung durch die Krankenkasse ist geregelt, der Hebammenmangel hat bisher Grenzen gesetzt. „Wir werden den Mangel jetzt besser verwalten“, verspricht Mitorganisator Böhmann.