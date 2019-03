Harpstedt/Wildeshausen. In 17 Fällen soll ein 50 Jahre alter Anzeigenverkäufer aus Harpstedt versucht haben, seinen Kunden mehr Geld abzuknöpfen als besprochen.

Die Chefs unterschrieben schnell und gern – aber durchgelesen hatten sie sich ihre Verträge offenbar nicht: In 17 Fällen soll ein 50 Jahre alter Anzeigenverkäufer aus Harpstedt versucht haben, seinen Kunden mehr Geld abzuknöpfen als besprochen. Zudem soll er Anzeigen verkauft haben, die nie im besprochenen Medium auftauchten. Seit Montag wird der Fall vor dem Amtsgericht Wildeshausen verhandelt. Der Angeklagte soll vor allem bei Firmen im Emsland den Chefs vorgespielt haben, eine Anzeige am Rand eines Stadtplans für eine Neuauflage verlängern zu wollen.



Stadtplan-Annonce vorgetäuscht

Der Stadtplan-Rand ist ein attraktiver Platz für Betreiber von Taxiunternehmen, Praxen, Handwerkern oder Autowaschanlagen: Stadtpläne werden nicht nur lange aufbewahrt, sondern sie hängen oft auch öffentlich aus. Ein Firmeninhaber aus Haselünne berichtete so auch vor Gericht von einem nur kurzen, zielführenden Verkaufsgespräch mit dem Angeklagten: alles hätte gepasst. Die Anzeige sollte so platziert werden wie sonst auch, einen Nachlass hätte es auch gegeben, berichtete er. Zehn Minuten nach Begrüßung des zuvor Unbekannten hätte er schon unterschrieben.

Verträge nicht durchgelesen

Ganz durchgelesen hat den Vertrag offenbar kaum einer der Kunden. Denn darin war erstens nicht von einem Erscheinen der Werbung auf einem Stadtplan die Rede, sondern nur von einer Platzierung in einer Broschüre. Und zweitens waren im Vertrag vierteljährliche Zahlungen für das viermalige Erscheinen der Broschüre vereinbart, nicht jährliche Zahlungen.

Allein in Haselünne schalteten sechs Firmen eine Anzeige. Als die Rechnung über meist rund 400 Euro sowie Belegexemplare kamen, als also offenbart wurde, dass der Stadtplan überhaupt nicht neu aufgelegt werden würde, gingen einige Geschädigte zur Polizei. Einer meinte am Montag vor Gericht, niemals hätte er für eine Annonce „in diesem komischen Buch“ Geld ausgegeben. Er sagte aber auch, seit diesem Fall lese er sich Verträge durch.

Hat der Angeklagte das Geld betrügerisch eingenommen?

Ihre Anzeigen zahlten nur die wenigsten Betroffenen. 3330 Euro soll der Angeklagte nur eingenommen haben. Das Gericht muss aber nun klären, ob der Angeklagte dieses Geld betrügerisch eingenommen hat. Denn immerhin hatten die Geschädigten unterschrieben und auch eine vertragsgemäße Gegenleistung erhalten.

Bis Mittwoch will das Amtsgericht von allen 17 Firmen Vertreter anhören. Wird es in seinem Urteil dem Angeklagten bescheinigen, nicht betrügerisch gehandelt zu haben, könnte dieser Zivilverfahren gegen seine ehemaligen Kunden anstrengen und sie auf Zahlung der ausstehenden Anzeigen verklagen.