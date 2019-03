Ganderkesee-Heide. Von „Widerstand“ war die Rede, als Einwohner Heides über das geplante Baugebiet "südlich Heuweg" informiert wurden. Jetzt legt die inzwischen gegründete Bürgerinitiative los.

Vor Kurzem erst hat sich die Bürgerinitiative (BI) Heide-Schönemoor aus Anlass der Planungen für das neue Baugebiet 252 "südlich Heuweg" gegründet. Am Sonntag, 10. März 2019, haben die Aktivisten mit der UWG-Fraktion bereits die erste der im Ganderkeseer Rat vertretenen Fraktionen bei einem Ortstermin über ihre Sorgen informiert. Darüber hinaus will sich die BI aber auch für weitere Verbesserungen in den Ortsteilen Heide und Schönemoor einsetzen.

Bürger wollen mitgestalten



Von „Widerstand“ und „Klagen bis zum Baustopp“ war schon die Rede, als am Dienstag, 19. Februar 2019, knapp 100 interessierte Einwohner Heides im Ganderkeseer Rathaus über ein geplantes Baugebiet zwischen dem Heuweg und den Wohnhäusern an der Straße Heider See informiert wurden.

"Es handelt sich bei der Initiative um Bürgerinnen und Bürger, die die Ortsteile mit den umliegenden Bereichen und die Naherholungsgebiete aktiv mitgestalten wollen", erläutert die Sprecherin der Initiative, Sara Kleesiek, die Zusammensetzung der Gruppe. „Der einzigartige Charakter mit Flora und Fauna muss erhalten bleiben, wir fordern einen behutsamen Umgang mit Natur und Umwelt, auch im Hinblick auf nachfolgende Generationen“, nennt sie die Forderung der Initiative.



Vor Ort sollen sich die Mitglieder des Gemeinderats laut Kleesiek fortan einen "Eindruck von der intakten Natur und der Wichtigkeit als Naherholungsgebiet machen". Die Bürgerinitiative wünsche sich einen sachlichen Dialog, damit Wünsche und Sorgen der Anwohner bei der weiteren Planung Berücksichtigung finden.

Ihr Fazit zum ersten Fraktionsbesuch: „Trotz Regen und Kälte war es am Sonntag ein sehr gutes Gespräch mit Übereinstimmungen zum geplante Baugebiet", berichtet die Sprecherin vom Treffen mit den UWG-Vertretern Carsten Jesußek und Hella Dietz.

Initiative will rasch wachsen

Derzeit arbeitet die BI mit Hochdruck neben der Gewinnung von Mitstreitern an ihrem Internetauftritt, der in Kürze unter der Adresse www.bi-heide-schoenemoor.de zu finden sein soll. Darüber hinaus soll es einen Stammtisch geben. Das erste Treffen ist für den 3. April , ab 19 Uhr im Heider Eiscafé Paulini, geplant. Anmeldung dazu bis zum 30. März unter der E-Mail bi-heide-schoenemoor@web.de oder telefonisch unter (015 20) 28 459 19.