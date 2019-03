Ganderkesee. Hauen, Hänseleien, Haareziehen – wie löst man Konflikte ohne Gewalt? Das lernen gerade Grundschüler an der Dürerstraße.

Den Schulalltag ohne Gewalt bestreiten und den respektvollen Umgang miteinander lernen – darum geht es unter anderem bei dem Präventionsprojekt des Vereins Respekt an der Grundschule Dürerstraße.

Durch Spiele lernen

In bewegungsreichen Spielen üben die Kinder, wie sich sich in Konfliktsituationen richtig verhalten. Langfristig soll damit eine Basis für einen positiven und konstruktiven Umgang mit Konflikten im weiteren Leben gelegt werden. Finanzielle Unterstützung für das Projekt an der Grundschule Dürerstraße gab es jetzt von der Bildungs-Chancen-Lotterie, die unterschiedliche Bildungsprojekte fördert. Insgesamt kostet die Projekt-Finanzierung zirka 8200 Euro, teilt Anke Brunken-Krey, Schulleiterin der Grundschule Dürerstraße, mit.

Geld von der Bildungs-Chancen-Lotterie

Die Lotterie hat dafür jetzt gut 6900 Euro beigesteuert. Der Rest werde mit kleinen Schülerbeiträgen und von der Schule selbst bezahlt. 2016 hat die Grundschule bereits an dem Projekt teilgenommen, berichtet Brunken-Krey. Dabei habe man sehr positive Erfahrungen gemacht und sich deshalb für einen weiteren Durchgang entschlossen – gerade für die neuen Klassen, die damals die Schulungen noch nicht mitgemacht haben.

"Die Kinder werden zur Selbstständigkeit angeregt"

"Die Kinder werden zur Selbstständigkeit angeregt. Sie versuchen zunächst, Konflikte selbst zu lösen", erklärt Brunken-Krey. Konkret bedeutet das: An insgesamt neun Tagen übt Oliver Henneke, Konfliktcoach beim Verein Respect, mit den zirka 250 Grundschülern in Rollenspielen und Partnerübungen, wie sie sich angstfrei und gewaltfrei wehren können. Darüber hinaus wird das während der Projekt-Tage Gelernte auch weiter in den Alltag der Schüler übernommen, ist sich Edna Rüdig, Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Dürerstraße, sicher: "In den Klassen sprechen die Schüler zum Beispiel direkt Probleme an, reden über die Dinge, die gerade nicht so gut laufen. Dass die Kinder das lernen, ist ungemein wichtig, eine Basis für ihr späteres soziales Verhalten."

Konkret auf Grundschüler zugeschnitten

Deshalb seien die Projekt-Inhalte auch konkret auf Grundschüler zugeschnitten. Denn im Alter zwischen fünf und elf Jahren sind Kinder besonders empfänglich und aufgeschlossen für diese Themen, teilt der Verein mit. Aber auch für die Schulklima allgemein seien diese Übungen sinnvoll, denn Gewaltexzesse sind an Deutschlands Schulen glücklicherweise keine Normalität, heißt es in der Mitteilung der Bildungs-Chancen-Lotterie, Hauen, Hänseleien, Haareziehen hingegen aber keine Seltenheit. Für einen erfolgreichen Bildungsprozess sei ein gutes Lernklima jedoch essenziell. Nur Kinder, die sich in ihrer Umgebung angenommen und wohl fühlen, könnten motiviert und mit Freude lernen. Daher rücke das Soziale Lernen immer mehr in den Fokus.