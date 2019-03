Versuchter Einbruchdiebstahl in Hofladen in Dötlingen CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Dötlingen. Am Samstag, 9. März 2019, hat ein Einbrecher in der Zeit von 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr versucht, mit einem Stein die Eingangstür eines Hofladens an der Straße Am Steinberg in Dötlingen einzuschlagen.